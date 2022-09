El reemplazo de Asensio, decidido: el 10 de un grande ¡y sale gratis!

Esta temporada parece que será la última de Marco Asensio en el Real Madrid y hay quien asegura que incluso ha empezado a perfilar su futuro con el FC Barcelona, a donde llegaría gratis. El Madrid no da por perdido al jugador, en el sentido de que sí, no lo renovará, pero espera sacar algo de dinero por él en el próximo mercado de fichajes invernal en Europa antes de que se vaya a coste 0 en junio. Pero además de los asuntos contractuales de Asensio, el Madrid también trata su sucesión, cuyo rendimiento de Rodrygo Goes lo ha cambiado todo.

En un primer momento el Madrid pensó en incorporar un primer espada en la banda derecha para sacar del equipo al balear y poner de suplente de ese galáctico a Rodrygo, pero el esquema en defensa 4-4-2 con Fede Valverde caído a esa banda y el plan alternativo con tridente con el brasileño, ambos muy efectivos, hacen que ese fichaje de relumbrón no tenga que llegar por banda derecha, sino que ese refuerzo por la salida de Asensio sea más bien un jugador con proyección pero sin necesidad de ser titular en cada partido.

Pues bien, ese elegido, según Football Espana está claro, es el 10 del un grande Europa y saldrá a coste 0. Por supuesto hablamos de Brahim Díaz, que termina contrato de préstamo en el AC Milan en junio y, si el Madrid así lo quiere, tendrá que personarse en la pretemporada blanca de la campaña 23/24. Es verdad que el ex del Manchester City está triunfando en el AC Milan, vigente campeón de la Serie A, y que su deseo actual es quedarse allí, donde es estrella, pero el Madrid tiene otros planes.

Y es que no desentona el movimiento en clave merengue, ya que lo que buscaba el Madrid con la cesión de Brahim se ha conseguido: el futbolista ha crecido, se ha consolidado en la élite y vuelve más maduro, con una regularidad en su juego mucho mayor y con vistas de ser importante en la plantilla blanca de la campaña que viene, esa en la que no estará Asensio, y en la Selección Española de Fútbol.