Inglaterra ya tiene nuevo entrenador: Pep Guardiola lo ignoró y seguirá con su Manchester City

La salida de Gareth Southgate provocó que Inglaterra vaya en busca de Lee Carsley para que tome el mando, pero el técnico no ha convencido como la dirigencia esperaba que fuere. Tras la UEFA Nations League, el comando técnico se renovará con un nuevo guía para los futbolistas británicos. Se pensó en el nombre de Pep Guardiola, pero poco duró la emoción, que al instante se desmintió, debido al vínculo con el Manchester City.

Entonces, el candidato que esperaba por ser aprobado era Thomas Tuchel, con experiencia en Bundesliga y en Premier League, pasó el reconocimiento que la dirección deportiva esperaba, hasta que al final la decisión ya estaba tomada. Fuentes indican que los contratos ya están en marcha para que el técnico alemán firme y así sea presentado cuanto antes. De esa forma, Tuchel tendrá su primera experiencia como seleccionador.

Distintos medios habían indicado que Pep Guardiola estaba en la lista de técnicos para dirigir a Inglaterra, pero Fabrizio Romano se encargó de desmentir estos hechos. El hecho es que el Manchester City no quiere perder a Pep para competir y conseguir la FA Cup y para eso el técnico español debe continuar. Por otro lado, el combinado nacional fue en busca de su otra opción que enseguida aceptó.

Romano señaló en su cuenta de ‘X’ que Tuchel ya había abierto la puerta de ser el nuevo seleccionador inglés en el mes de julio. Tras la negativa de Guardiola, el extécnico del Borussia Dortmund es el que más chances tenía de ser el estratega, y ahora, la noticia cogió más fuerza de tal modo que Inglaterra no tendrá que buscar más.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Thomas Tuchel has completed the agreement to become new England manager.



Terms agreed, contract set to be signed with an official statement expected soon.



Tuchel opened doors to England job in July and it’s now a done deal, as @TimesSport reported.



Here we go ✨ pic.twitter.com/3AjBrcjlIZ