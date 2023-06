Luis de la Fuente puede emular a Luis Enrique ante Modric, Depay y Verratti: tres cracks, señalados

España puede volver a ganar un título once años de después de llevarse de forma brillante la Eurocopa de 2012 al golear en la final al que será su próximo rival en semifinales de la Final Four de la Nations League, Italia, vigente campeona de Europa. Y en este partido, que puede ser doble si La Roja doblega a la azzurra de, entre otros, Marco Verratti, hay tres jugadores, de Barça y Real Madrid, que están con la lupa del entrenador.

Marco Asensio ha tomado la vía de salida del Real Madrid, algo que De la Fuente ha premiado con la convocatoria del futbolista balear para esta transcendental cita de la Selección Española de Fútbol, pero su futuro en el combinado nacional no está asegurado, ya que su paso a un lado en el Madrid no ha ido dirigido a un equipo en el que no vaya a tener competencia, sino a todo un PSG, donde jugadores como Di María o Pablo Sarabia pasaron a ser residuales, y el míster ya ha dejado claro que, sin jugar, los futbolistas no irán.

El aviso a Asensio también es válido para Ansu Fati y Nacho Fernández, que si cabe aún lo tienen más complicado para asentarse en las convocatorias del entrenador de España si siguen en su rol de secundarios en sus respectivos equipos. La situación de Ansu Fati (entra por Nico Williams) en el Barça está a caballo entre volver a ser importante si el Barça se lo queda y no ficha a nadie en su lugar o ser una de las ventas de este verano. Nacho (vuelve por la lesión de David García), por su parte, va a renovar con el Madrid y por tanto su protagonismo teóricamente será residual.

Un título en juego

España se medirá ante Italia el próximo jueves día 15 de junio en el estadio De Grolsch Veste (20.45, hora española) con la intención de repetir una de las dos últimas semifinales de la competición, donde la España de Luis Enrique eliminó a la Italia de Roberto Mancini. De lograrlo, La Roja esperará rival para la final del domingo a la misma hora, que se disputará en el Stadion Feijenoord contra el ganador de la Croacia de Luka Modric y los Países Bajos de Memphis Depay.