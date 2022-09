Luis Enrique tritura a la joya culé: Xavi, en apuros y Gavi alucina

Tal vez Luis Enrique erró al ser tan visceral y específico con las razones de la caída de la convocatoria de España de Ansu Fati, otrora jugador no solo importante para él y La Roja, sino imprescindible. Quizá no, a lo mejor Lucho dijo justo lo que quiso decir, como toque de atención al joven futbolista. El caso es que el Barça tiene un problema con el canterano de oro, la joya de La Masía -que lo era por delante de Gavi-, porque no solo tiene un protagonismo residual en el equipo, sino que pierde terreno incluso con los descartes.

Ahora mismo el Barça vive en la cresta de la ola capitaneado por el acierto demoledor de un jugador diferente y que el Barça anhelaba en campañas precedentes, como es Robert Lewandowski; también con una doble pareja de extremos que aportan verticalidad y sumo peligro en cada acción, como son Raphinha y Ousmane Dembélé, pero ambas alegrías chocan con otra realidad, la de Ansu Fati, el 10 del Barça, y esta es bastante preocupante.

No solo es que estos dos jugadores, el brasileño y el francés, estén por delante para Xavi del jugador español, sino que ante el Elche, en último partido de liga, vimos como Memphis Depay, descarte de este verano, también adelantaba al canterano en la rotación, entonces, ¿qué hueco le queda a Fati?, y lo que es más importante, ¿por qué? ¿Qué sucede con la perla blaugrana? Gavi y Pedri ahora son los niños de oro del Camp Nou, y aunque se lo han ganado, ¿acaso no ha hecho lo mismo Fati?

Es verdad que llega de varias lesiones y que hay que cuidarlo, pero lo cierto es que hace poco tiempo el club le dio las llaves del presente y el futuro otorgándole el número de, nada más y nada menos, que Leo Messi, mientras que ahora apenas cuenta como un revulsivo de segundas partes (el sábado entró en el 59). Lo cierto es que Ansu Fati no ha jugado en toda la temporada y en cada partido más de 45 minutos -salvo ante el Viktoria Pilsen, que jugó 65- y aún así cuenta con 2 goles y 2 asistencias (en 8 duelos); luego su eficacia sigue intacta. El peligro inmediato para Fati es evidente: está muy cerca de perderse el Mundial y eso es ‘por culpa’ de Xavi y el Barça. ¿Hacia dónde camina su futuro?