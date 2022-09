Tchouameni fulmina a Casemiro: Modric y Kroos se rinden a la evidencia

Con Carlo Ancelotti, el Madrid parece más que un arma perfecta y bien engrasada, es como una máquina de ganar que ejecuta a sus rivales en el momento en el que parece quiere hacerlo, como si jugase con ellos. Pensarán que esto ya ocurría la temporada pasada, cuando el Madrid se llevó casi todo -LaLiga y la Champions League- pero esta temporada la cosa ha ido, por el momento, a mejor y eso se debe a que Tchouameni ha fulminado sobre la marcha a Carlos Henrique Casemiro.

Nadie puede dudar de que el brasileño ha sido un centrocampista de época en Europa en general y en club blanco en particular durante los últimos ocho años, ahora bien, hace tiempo que tácticamente los blancos -con jugadores capaces de encontrar fácil la circulación del esférico, al jugador libre y, por ello, lanzar contrataques fulminantes- buscaban remediar las carencias técnicas del carioca en la salida de balón, que ahora con el francés quedan aplacadas.

Casemiro era una de las mejores piezas posibles (y lo sigue siendo) en la contención, jugando posicionalmente, incluso en la recuperación y en la destrucción del juego rival, pero, como decimos, también saltaba a la vista que tenía dificultades en la velocidad, precisión y desplazamiento en largo de la pelota, factor que, en muchos casos, complicaba una salida certera del equipo ante la presión del adversario; pues bien, Aurélien Tchouameni tiene la fortaleza de Casemiro, incluso más, pero además añade el toque de calidad y la capacidad de improvisación que este no tenía. Es verdad que el titular con Les Bleus no echa raíces por delante de los centrales, deja algo más de espacios, pero no le hace falta, porque es capaz de ejercer de box to box, lo que dota de pulmones y seguridad a la basculación blanca y obliga al repliegue al contrincante. Unido a ello, las pérdidas de balón han disminuido con el galo como pivote, que es más certero en la distribución; es algo así como la evolución, sin serlo (aunque en el Madrid ejerza como tal), del internacional con la Canarinha.

Y quienes más se están beneficiando de toda la capacidad de Tchouameni son Luka Modric y Toni Kroos, que pueden liberar su potencial técnico con la pelota, filtrando pases, ayudando en la salida en combinación, moviendo al equipo de banda a banda y lanzando, en asociación, las contras letales de Rodrygo Goes, Vinicius Júnior, Fede Valverde y Karim Benzema. El Madrid, campeón de casi todo hace unos meses, ha mejorado con una pieza (a Rüdiger todavía se le busca acomodo) y nadie duda ya de que la inversión en Tchouameni por delante de Casemiro ha sido un acierto. Un rotundo acierto en tiempo récord.