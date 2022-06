Señalados y alabados: Luis Enrique, Asensio y las claves de España

La Selección Española empieza a quedarse ya sin mucho margen de error en la Liga de Naciones. Después de no haber conseguido la victoria en ninguno de los dos primeros partidos ante Portugal y ante la República Checa, el conjunto de Luis Enrique está obligado a ganar en su compromiso de esta tarde ante Suiza. La Roja no puede dejar pasar una nueva oportunidad y de no sumar tres puntos la primera plaza estaría muy complicada y casi descartada, así que el técnico tiene que tocar varias teclas después de lo visto en los dos choques precedentes.

Tiene mucho trabajo por delante Luis Enrique, que habrá sacado conclusiones claras tras los dos primeros pinchazos. En ellos, España presentó además onces iniciales diferentes con la intención de mover el árbol y dar minutos a distintos jugadores para ver qué pueden aportar no solo ahora en la Liga de Naciones sino también próximamente en el Mundial de Qatar 2022, pero los experimentos no han salido del todo bien hasta el momento. De hecho, hay varios futbolistas que han quedado señalados después de sus actuaciones y los que siembran dudas.

Los criticados

El más señalado después de sus errores y falta de confianza en el partido ante la República Checa es Eric García. El central del Barça ha demostrado ser un hombre de plena confianza para Luis Enrique pero lo cierto es que sus últimas intervenciones han sido de lo más desafortunadas y su presencia en el once inicial podría de nuevo levantar muchas críticas y enrarecer el ambiente en torno a la Selección.

Otro de los que aparece con asiduidad en el punto de mira es Unai Simón, el guardameta, por algunos fallos de bulto o por arriesgar más de la cuenta con el balón en los pies. Y en defensa, especialmente tras el ultimo choque ante la Republica Checa, también quedaron señalados Carvajal por romper el fuera de juego en el primer gol y Marcos Alonso por ofrecer un rendimiento por debajo de lo esperado.

Mientras tanto, en posiciones más avanzadas ni Koke ni Raúl de Tomás demostraron tener la chispa que necesita La Roja para poder generar juego ni finalizar jugadas.

En positivo

Pero no todo fueron malas noticias para Luis Enrique. El seleccionador español se encontró con un gran rendimiento de Marco Asensio en la media hora que estuvo sobre el césped la semana pasada y de hecho suya fue la asistencia del segundo gol ante la República Checa. Fue protagonista, insistió y le dio verticalidad al juego de España. El otro gran futbolista que se lleva los elogios es Gavi. Pese a su descarada juventud, su juego sin complejos, rápido y efectivo hace que cualquier equipo, incluida por supuesto La Roja, juegue mejor y tenga más dinamismo, por lo que el centrocampista no debería desaparecer del once mientras que Asensio puede ser la gran novedad.