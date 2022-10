82 puntos para tumbar a Tatum y el dueño de los Nets critica a Irving

Kyrie Irving parece vivir envuelto en polémicas. Cuando no es un problema con las vacunas, es una película antisemita, y es que, el propio jugador ha promocionado en sus redes sociales un corto llamado Hebrews to Negroes: Wake Up Black America en el que según la revista Rolling Stones aparecen frases “muchos judíos famosos” han “admitido” que rezan a “lucifer o satanás", entre otras muchas afirmaciones.

El propio propietario de los Brooklyn Nets, Joe Tsai, no ha dudado en criticar la actitud de su jugador por apoyar este corto en sus redes sociales, y ha publicado en su Tiwtter que:” Estoy decepcionado de ver que Kyrie parece apoyar una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita. Quiero sentarme con él y asegurarme de que entienda que esto es doloroso para todos nosotros y, como hombre de fe, que está mal promover el odio basado en la raza, la etnia o la religión”, escribe. Además, la propia franquicia ha emitido otro comunicado condenando los hechos.

Toda esta polémica llega tras la derrota de los Brooklyn Nets ante los Dallas Mavericks 125-129, alejándoles aún más de su objetivo de entrar en los playoffs. Una Conferencia Este que de momento gobiernan los Milwaukee Bucks y no los Boston Celtics. El equipo de Jayson Tatum y Jaylen Brown han vuelto a caer 123-132 ante los Cleveland Cavaliers que están siendo la gran sorpresa de la Conferencia Este.

Los 82 puntos anotados entre Mitchell y LeVert han podido con los 64 anotados entre Tatum y Brown. 41 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias para Donovan Mitchell y 41 puntos más 4 rebotes, 7 asistencias y 3 robos para LeVert. Una puntuación que sirve para obtener una nueva victoria, la cuarta de la temporada, dejando el casillero en 4 victorias y tan solo una derrota. El equipo de Ohio parece haber encontrado por fin estabilidad y el adiós de LeBron James queda ya muy lejos.

Aún falta la vuelta de Ricky Rubio, pero los Cleveland Cavaliers apuntan muy alto esta temporada, no como los Brooklyn Nets, que actualmente están la posición 13ª de la Conferencia Este e Irving está en vuelto en una nueva polémica.