Anteto se ríe de Durant con otra de Simmons y LeBron, ni sin Westbrook

Ha habido una reconfiguración de pronósticos sobre los teóricos favoritos a llevarse el anillo tras el desastroso arranque de temporada de Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers, ambos metidos antes del inicio de la regular season entre los equipos con más argumentos para dar guerra en Playoff. Hoy el debate es si los de LeBron James y Kevin Durant conseguirán entrar en las rondas finales; nosotros no podríamos la mano en el fuego por ellos. Y mientras Antetokounmpo, que sí aspira a todo, aplastó a Durant, Irving y compañía (99-110).

“Shoot It, Ben!” Esa es la frase que ha quedado para el recuerdo de otra madrugada de pesadilla en Nueva York. La cita la firma Kyrie Irving que implora a un infructuoso Ben Simmons que lance a canasta después de un aclarado del base. Pero ese tiro no llega. Simmons no se atreve. 4, 7, 6 y 4 son los puntos que ha firmado el ex Philadelphia 76ers en este arranque de temporada, con un promedio de 5,3 puntos por partido. Aunque viendo su porcentaje de tiros de campo ante los de Wisconsin quizá lo mejor es que no lo haga: 28,6%.

Al final, el debate en Brooklyn se centra en Fresh Prince porque su aportación está demasiado lejos del estatus salarial que posee. Y no solo eso, los Nets no carburan, por lo que necesitan apoyo. Ayer, sin ir más lejos, Antetokounmpo solo se comió en el Fiserv Forum a las dos estrellas (KD e Irving) de Prospect Heights con 43 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias, y su equipo, los Bucks, sí son un auténtico aspirante al título.

Saltemos pues de drama hacia la otra orilla del mapa norteamericano, rumbo a Los Ángeles, donde la tragedia es el pan nuestro de cada día. Sí, Los Angeles Lakers volvieron a perder, y ya van cuatro de cuatro, esta vez frente a Nikola Jokic y sus Denver Nuggets con una actuación discreta de LeBron James y Anthony Davis. La noticia quizá no sea tanto la derrota como los culpables, ya que el multiseñalado Russell Westbrook no tomó parte en el choque. Llegado el caso a un punto muerto, esto hace que uno se pregunte entre el desastre de la Fiebre Amarilla, ¿y ahora qué?

Encima el calendario no favorece a los de Darvin Ham, ya que sus próximos seis partidos, la mayoría por el Oeste son ante equipos con balance positivo, como son Timberwolves, Nuggets, Pelicans, Jazz, Cavaliers y de nuevo Jazz. ¿Y en el séptimo? Derbi, contra los Clippers de Kawhi Leonard. Visto lo visto un 0-11, con o sin Westbrook, no es descabellado…