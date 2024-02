Acuerdo de traspaso con Stephen Curry, OK a la despedida: la traca final, Thompson, Green y 2 fuera

Nada parece que vaya a moverse de forma radical en Golden State Warriors de aquí al 8 de febrero, fecha de la finalización del mercado de fichajes, al menos en la dirección que se apuntaba, es decir, con la salida de Klay Thompson y/o Draymond Green, sobre los que cierra filas la franquicia ante la escasez de oportunidades de mejora; lo que no es descartable para el equipo de Stephen Curry es que los otros dos nombres tocables, el de Andrew Wiggins y Chris Paul, sean tan intocables.

Thompson se irá, pero no ahora

Que Klay Thompson ya no volvió a ser el jugador estelar que se fue con sus dos graves lesiones es un hecho tan rotundo como que pese a tener contrato de figura, su irregularidad habla de lo contrario y condena a su equipo. Con Green la cosa va por el mismo carril, solo que su contrato, hasta 2026, impide un trato favorable. Por eso Brian Windhorst (ESPN) aseguraba que ni uno ni otro saldrán de San Francisco en febrero. Eso sí, al tirador, la franquicia ya le ha dicho que no tendrá el máximo salarial que busca ante la finalización de contrato, de modo que lo de Big Smockey no es un adiós, pero sí un hasta luego.

Por otro lado, la situación crítica del equipo exige cambios y Ramona Shelburne ve que estos pueden llegar desde los dos elementos débiles de la ecuación estelar, es decir, con la salida de Chris Paul y/o Wiggins, por los que los del Chase Center tratarían de mejorar el equipo, ganando anotación, centímetros y defensa.

LeBron no cierra esa puerta

Los Angeles Lakers sabe jugar al juego peligroso de vivir en el alambre: los angelinos, a diferencia de Warriors, sí están en puestos de Play-in y tienen jugadores capaces de ser competitivos, como demostraron en su victoria en Boston sin sus dos estrellas. Pero una cosa es meterse en las rondas finales y pasar algunas de ellas y otra es luchar por el anillo, de ahí que Lakers no cierre la vía de Dejounte Murray, según Silver screen and roll, como tampoco las de Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie y Royce O'Neale.