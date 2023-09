Antetokounmpo lo cambia todo, Luka Doncic se la pega y Steph Curry desequilibra al Real Madrid

La NBA está pendiente del futuro de James Harden y Damian Lillard, dos de las grandes estrellas durante los últimos años y sobre los que siguen corriendo ríos de tinta acerca de su próximo destino. Pero de ellos no depende tanto el futuro de la mejor liga de baloncesto del mundo y sí de un Giannis Antetokounmpo que puede cambiar el paradigma desde su iniciativa de salir de Milwaukee Bucks en la temporada siguiente.

El ruido lleva consigo una intención meditada

En NBA Today, Brian Windhorst daba forma a una idea sobre el adiós de The Alpabhet que toma diferentes razones de peso y que, en el fondo, señalan directamente a la marcha de su ex entrenador, Michael Budenholzer, y sobre todo por su contrato y ambiciones, que no pasarían por continuar en Wisconsin. Recordemos que el griego puede firmar una extensión de contrato por tres años y 169 millones de dólares o esperar y lanzarse a uno mucho mayor difícilmente predecible por el tope salarial pero que nunca sería inferior a 230 millones de dólares. Y luego está, como decimos, el problema de las ambiciones, que lo mantiene todo en vilo. Sobre esta predicción, la salida de Anteto sería la puesta en el mercado de la gallina de los huevos de oro y el culebrón que delataría a un potencial aspirante a todo.

A vueltas con los pívots

Si Dallas Mavericks y el Real Madrid tenían intenciones ventajosas con Deandre Ayton y Usmane Garuba, respectivamente, estás han sufrido un severo revés. Los Mavs, como os contamos en Don Balón, ha visto rechazada una iniciativa ‘basura’ por el pivote de Phoenix Suns y se quedan sin, por ahora, darle esa seguridad en la pintura a Luka Doncic y Kyrie Irving. Pero no son los únicos, los Golden State Warriors de Stephen Curry dejan al conjunto blanco sin opciones con el jugador español, al menos por el momento.

Los rumores relativos a la posible firma de Dwight Howard por parte de la franquicia de San Francisco han sido negados por esta, que parece no querer al pívot, lo que dispara totalmente las posibilidades de futuro por el internacional español, que podría ganarse un puesto en La Bahia, lo que indudablemente dejaría las posibilidades blancas con su ex jugador en 0, ya que Garuba da absoluta prioridad a su carrera en la liga americana.