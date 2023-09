James Harden inicia un tsunami: LeBron, Curry y la NBA ya lo saben, el MVP, listo para marcharse

En un mundo mediatizado, con tantos ojos puestos en las grandes estrellas de la NBA y su día a día en las RRSS, hay argumentos más que sobrados para creer en realidades desde los pequeños (o grandes) en las plataformas mediáticas; en estos ámbitos hay pocas casualidades. James Harden ya inició una de estas realidades con su negativa a quedarse en Philadelphia 76ers, una que ahora tiene su eco en forma de tsunami en la NBA y que ya han vivido antes LeBron James, Stephen Curry o la misma Barba, solo que esta vez con el MVP de la liga implicado.

Que Harden utilizara los canales públicos para expresar su descontento con los Sixers y tildar a Daryl Morey, directivo de la franquicia, de mentiroso, sobre todo como medida de presión para que el club se abriera a su salida, no es casual; como se cree, afirma en Sean Barnard, que tampoco lo es la disposición tomada por Joel Embiid contra el club y tras la cual no habría otra cosa que un deseo del pívot de marcharse a un lugar con más posibilidades de éxito.

El camerunés focalizó la atención de la mejor liga de baloncesto del mundo recientemente al eliminar de su cuenta de Twitter a su club y la palabra Processing, en el que se considera un claro gesto de descontento. Según afirma el especilista, este gesto vendría dado por la incertidumbre que le genera al africano el proyecto, más si Harden no está en él, lo que unido a un posible mal ambiente en el vestuario y los fracasos en Playoff estarían forzando su hartazgo, que no tendría otra intención que buscar otra franquicia con más opciones de anillo.

Normally I think this isn’t worth paying attention to at all but Joel Embiid is too online and calculated that I think it is worth mentioning



Embiid removed “Processing…” and the location “Philadelphia, PA” from his Twitter bio pic.twitter.com/P1dBLLtckf