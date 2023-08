LeBron, Jokic y Durant, esto es el terror: dos bombas harían de Stephen Curry un tirano en la NBA

En la lucha de fuerzas entre los mejores jugadores del mundo en la liga más importante del planeta la suma de talento no supone una garantía absoluta de triunfo pero no hablamos de grandes jugadores ni de uniones cualquiera, sino de un par de traspasos que cambiarían por completo la vida en la NBA, un par que implantarían el terror en jugadores de la talla de LeBron James, Nikola Jokic y Kevin Durant ante, al menos, un nuevo tirano: Stephen Curry y sus Golden State Warriors.

De la especulación a un río que algo lleva

La relación de la estrella de la franquicia de San Francisco con Giannis Antetokounmpo es bastante buena, pero podría ser mejor si finalmente el gigante griego pega un volantazo a su futuro y este puede entroncar de alguna manera con el del equipo más laureado de la última década, donde Steph es el rey. Y quien ha abierto la vía de la especulación ha sido el propio The Alpabeth, que no confía en el nuevo proyecto de Milwaukee Bucks.

"No sería la mejor versión de mí mismo si no supiera que todos están en la misma línea, que todos van a por un campeonato, todos van a sacrificar tiempo lejos de su familia como lo hago yo. Y si no siento eso, no voy a firmar”, decía el griego en el New York Times sobre su opción de renovación por parte del jugador la temporada 24/25. Y, de súbito, The Mercury News lanzaba directamente la posibilidad a los Warriors, que verían la forma de incluirlo en el equipo, si cabe desplazando a algunas de sus estrellas, como Klay Thompson, Andrew Wiggins o Draymond Green. La Caja de Pandora se ha abierto y todos los focos miran al dos veces MVP y, después, de cerca, a La Bahia.

Lillard, más cerca

La otra piedra de toque que hace temblar a la liga sucede en la costa opuesta, en el Este, donde Damian Lillard parece que poco a poco va consiguiendo su objetivo, firmar por el subcampeón de la NBA, Miami Heat. El All Star confirmó que existen los contactos para tal cosa y su distancia sideral con los Blazers, por lo que la liga se va a haciendo a la idea de que tarde o temprano en Florida darán con la tecla para contentar a Portland.