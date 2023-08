Embiid y Antetokounmpo aterrorizan a la NBA y Stephen Curry por fin lo hace: ¿él y LeBron?, claro

Cuando no se han resuelto los futuros más escuchados y manidos en la NBA, los de Damian Lillard y James Harden, ambos con deseos manifiestos de salir de Portland Trail Blazers y Philadelphia 76ers, respectivamente, la mejor liga de baloncesto del mundo se enfrenta a dos culebrones todavía más importantes para el devenir de la competición, como son el de Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo, todo ello en medio de la comparación entre Stephen Curry y LeBron James, no eludida por el genio que juega en La Bahia.

Longevidad y nivel venido de Akron

El número 30 del Chase Center estuvo en el podcast Gils Arena, donde fue preguntado por la longevidad del jugador de Los Angeles Lakers, oriundo, como él, de Akron, y de si él podría llegar a tanto, y el base no eludió la pregunta. “Está en algún punto de ese rango, pero nunca me imaginé siendo un tipo de más de cuarenta años que intenta aferrarse a ello para salvar su vida”, dijo Curry. El mejor tirador de todos los tiempos fue más allá y dejó claro que lo que sí es seguro es que cumplirá sus tres años de contrato y eso le llevará a pensar en qué hacer después. Por suerte, hay Curry para rato, un jugador único con un destino propio: él no se fija en LeBron.

La lucha de poder entre Harden y los mandatarios de los Sixers podría estar afectando al vigente MVP de la Liga, un Joel Embiid que estaría dudando de su futuro en la franquicia. Al menos así lo constata un Steve Bulpett, redactor en Heavy, que no ve imposible que suceda la misma situación de La Barba con The Process, lo que sería una catástrofe en Filadelfia.

Y si para los 76ers sería trágico perder a Embiid, qué se puede decir de Giannis Antetokounmpo y Milwaukee Bucks, cuyo futuro tampoco está asegurado. Hace poco hacíamos referencia a la posibilidad de que buscara la agencia libre al término del siguiente curso, siendo los mismo Warriors un destino posible, y ahora Marc Stein hace que esta lista crezca con New York Knicks y Los Angeles Lakers tras las palabras de The Alphabet en New York Times en las que no certificaba su continuidad en la 24/25 en Wisconsin.