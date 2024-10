Antetokounmpo siembra el caos con su guiño ‘a Curry’ y 133M de Jokic para la pesadilla de LeBron

No sabemos si en este asunto empujan más las ganas de los millones de seguidores de la NBA que la propia realidad, donde hay multitud de obstáculos, por ejemplo, el económico, que hacen ver esta posibilidad como irreal. Ahora bien, si hay factores que avivan las llamas es por palabras como las de uno de sus protagonistas, Giannis Antetokounmpo; todo ello en medio del inicio de una temporada donde hay multitud de vías a transitar y una certeza, Boston Celtics.

Esos caminos posibles al próximo anillo parece que conducen necesariamente por el Garden, aunque están por destaparse las sorpresas y si estas pueden tumbar al campeón. Dificil. Pero volviendo al asunto del griego, por zanjarlo por el momento, hay que decir que esa frase del ala-pívot, “si seguimos sin ganar un anillo, yo mismo podría ser traspasado”, ha sido vista como un punto de apoyo sobre el que empezar a generar los cauces del encuentro más deseado, el de The Alphabet y Stephen Curry en Golden State Warriors; como decimos, algo bastante improbable pero posible y que, de momento, en esta campaña 24/25, ahí queda, ni muerto ni vivo, latente.

Más cercano y firme es el compromiso de los Nuggets de la estrella Nikola Jokic con uno de sus jugadores franquicia, una auténtica pesadilla para LeBron James en tiempo de Playoff. Y es que los de Colorado han acordado un contrato de extensión con Aaron Gordon por 133 millones en tres temporadas. Y con ello, el proyecto no se debilita, es más, se fortalece.

Aaron Gordon’s new deal comes via opting in on his $23 million salary for 2025-26, then three additional years at his maximum salary plus bonuses. Total of $133M. A key member of Denver’s 2023 championship team is now locked in long term. https://t.co/M7x2coMJJm