Pilla por sorpresa hasta Stephen Curry: Jimmy Butler, el nuevo Durant... a cambio de 4 estrellas

Pese a que Golden State Warriors le va muy bien esta pretemporada, donde no ha perdido ninguno de sus cinco choques, parece un equipo compacto, sólido en defensa y con artillería en ataque, los hay que siguen sin verlos a la altura de los grandes transatlánticos no ya del Este, sino del mismo Oeste. Tenemos nuestras dudas. Con todo, estas voces apuntan a que los de San Francisco conocen la ruta para hacerse con Jimmy Butler, la estrella que supuestamente les daría ese plus, pero, ¿a qué coste?

El encargado de especular con esta posibilidad es Eric Pincus, de Bleacher Report, quien da las claves de esta posibilidad, incluso antes del inicio de curso, el 22 de octubre. Para ello, eso sí, apunta a una perdida masiva de jugadores que están funcionando, pueden hacerlo y que cumplen con misiones en el equipo que Butler por sí mismo no puede rellenar.

Latest @BleacherReport Imagining a 4-Team Trade to Land Jimmy Butler with the Warriors - Was asked to get to the "how" if the Warriors and Heat wanted to do a Jimmy/Kuminga swap, what else would need to happen w/aprons, etc.https://t.co/joMkdeMin5