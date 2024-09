Apunta a MVP de la NBA y, por culpa de Steve Kerr y Jaylen Brown: Doncic y Embiid corren peligro

Pocos jugadores y estrellas de la NBA son capaces de cuajar una temporada fantástica y aún así, ganarse las críticas por parte de los aficionados rivales. En este sentido, pese a haber sido elegido en el mejor quinteto del año y haber ganado el anillo de la NBA, Jayson Tatum ha recibido un sinfín de críticas por no haber ganado el MVP de las Finales y por haber estado sumido en el ostracismo en los Juegos Olímpicos. Dos situaciones que, el mismo Tatum espera poder convertir en combustible.

Tan es así, que de estas dos marcas negativas, el que más se alegra es el entrenador de los Boston Celtics, un Joe Mazzulla que, según el mismo Jayson Tatum, es la persona que más se ha alargado de las situaciones complicadas que le han pasado a la estrella de los orgullosos verdes: “Joe probablemente sea la persona más feliz del mundo porque no gané el premio al MVP de las Finales y no jugué en dos partidos de los Juegos Olímpicos” así lo afirmó el propio Tatum en palabras a New York Times.

Lejos de querer que si mejor jugador fracase, a lo que se refiere JT es que, su entrenador espera que toda esa negatividad la use como combustible para ser todavía mejor en la próxima temporada, limando los pocos puntos débiles que queden en su juego y sacando a relucir su mejor versión.

Un mejor Tatum solo puede significar MVP

La realidad es que si con la versión del año pasado Tatum ya pudo ser elegido en el mejor quinteto de la temporada en la NBA, una mejora más en su juego solo podría desembocar en un premio al MVP de la temporada.

Lo que significaría muy malas noticias para otros candidatos a premio al mejor de la temporada regular como Joel Embiid o Luka Doncic, los cuales ahora tendrá que preocuparse por un Jayson Tatum encendido por las críticas y con la determinación de demostrar que Steve Kerr se equivocó al no contar con él como una pieza importante del Team USA y con más hambre que nunca para llegar a las Finales y ser, esta vez por delante de Jaylen Brown, nombrado MVP de las Finales de la NBA.