Shaquille O'Neal se ríe de los Nets; el video del all-star que cobrará 40 M ¿será su año en la NBA?

Los Brooklyn Nets están terminando de pulir los últimos detalles para encarar una temporada que será muy exigente, sobre todo teniendo en cuenta que por los movimientos que hizo en el mercado será de reconstrucción. El encargado de llevar adelante ese proceso será el español Jordi Fernández.

En ese marco, en los últimos días se difundió un video de Ben Simmons de regreso a los entrenamientos, tirando al aro de media y larga distancia. El base, que arrastra problemas físicos y mentales, ha jugado solo 57 partidos en tres años pero su entrenador personal envía un mensaje para los fanáticos y sus principales críticos. "Está mejor ahora que en sus temporadas all-star", manifestó Chris Brickley, un gurú de los entrenamientos personalizados.

Vale recordar que el australiano no juega un partido oficial desde el 27 de febrero, cuando se sometió a una cirugía de espalda como consecuencia de un pinzamiento en un nervio.

Ahora que luce recuperado, la franquicia espera que Simmons empiece a devolver algo de los 19 millones de dólares que recibió en el tiempo que estuvo alejado de las pistas.

Le llueven las críticas

En su última etapa en los Philadelphia 76ers, tanto su técnico Doc Rivers como su compañero Joel Embiid no tuvieron piedad con él por el flojo rendimiento que mostró en play-off

Shaquille O'Neal, por su parte, manifestó: “Cuando volvió después de aquello, tenía miedo de lo que la gente iba a decir de él. Todavía está en estado de shock. Lo de la espalda, lo dejé pasar el primer año, no lo voy a dejar pasar tres años seguidos. Estamos en 2024, tienes inyecciones, tienes pastillas, tienes tratamiento, no quiero oír esa mierda”.

Asimismo, en una entrevista con el Podcast 'GOAT Talk', el ex Lakers, Magic y Heat lo llamó "vago” y argumentó: “Si firmas un contrato por 250 millones de dólares en la NBA, muéstrame 250 millones. Hay una razón por la que ahora camino raro y no puedo girar el cuello, porque jugué por los 120 millones que gané como jugador. Hay tipos como él que joden el sistema allí ganando todo ese dinero y no saben jugar”.