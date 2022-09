Aviso letal de Luka Doncic a Curry y LeBron: el MVP 22/23 tiene dueño

Aún resta más de un mes para que dé comienzo la nueva temporada de la NBA y esta vez son muchos los jugadores que se han postulado como serios candidatos para ganar el MVP, el galardón más elogiado de la liga junto con el anillo de campeón.

Nikola Jokic es el jugador que actualmente ostenta el MVP de la liga, habiéndolo hecho además dos años consecutivos, pero en el nuevo curso hay un gran elenco de estrellas de que están dispuestas a arrebatar tal privilegio al pívot de los Denver Nuggets y, para sorpresa de muchos de ellos, Luka Doncic ya está demostrado su potencial antes que el resto de aspirantes.

Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, jugadores como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid o Jayson Tatum parten como favoritos para hacerse con el MVP, pero esta vez el base esloveno de los Dallas Mavericks cuenta con un factor especial que provocará que arranque el campeonato por todo lo alto: actualmente está disputando el Eurobasket con su país.

Este torneo no solo permite que Doncic esté sacando a relucir todo su potencial, liderando de forma incuestionable a su equipo y pidiendo el balón en momentos de mucha tensión, sino que también posibilita al exjugador del Real Madrid llegar al primer encuentro de la temporada NBA en un estado óptimo tanto física como mentalmente, algo que le dará cierto grado de ventaja en esta particular lucha por ser el mejor jugador de la fase regular.

Luchar por el anillo, a priori, se antoja sumamente complicado ya que la franquicia solamente ha incorporado a un jugador de renombre respecto a la pasada campaña, Christian Wood, algo que se prevé insuficiente para poder arrebatar el oro a los Warriors y al resto de equipos que cuentan con varias estrellas en sus filas.

No obstante, el excepcional nivel de Doncic durante la campaña pasada no solo permitió al esloveno colarse entre los cinco jugadores más votados para ser el MVP, sino que condujo al equipo entrenado por Jason Kidd hasta las semifinales de la Conferencia Oeste, donde se cruzaron con unos Warriors que no dieron opción alguna a los tejanos.