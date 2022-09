Jugó en el Barça y ahora LeBron y Davis le esperan en Lakers: sorpresa

El mercado de la NBA está comenzando a vivir el ajetreo típico de cada mes previo al inicio de un campeonato y, si Donovan Mitchell ha protagonizado el gran movimiento hasta ahora en la liga llegando a los Cavaliers, los Lakers de LeBron James siguen ensimismados en reforzar una plantilla que, por el momento, no genera ilusión.

Aún con el futuro de Russell Westbrook pendiente de revolverse (todo apunta a que el base finalmente no saldrá del equipo), la franquicia californiana ha puesto su mirada en Leandro Bolmaro, jugador que se encuentra buscando equipo tras un paso más que discreto por Minnesota en el que sus números han sido paupérrimos: 1'24 puntos por partido, 1’2 rebotes y 0’6 asistencias, a pesar de ser base.

Antes de vivir su primera experiencia en la NBA, el argentino pasó por las filas del Barça, equipo donde sí que ofreció unas prestaciones muy satisfactorias que al término de la campaña 20/21 despertaron el interés de varios equipos de la mejor liga del mundo de baloncesto, como los propios Wolves.

No obstante, el jugador de 21 años está buscando una nueva oportunidad en el campeonato y los Lakers son los mejor colocados para hacerse con sus servicios, tal y como hemos podido saber en Don Balón. Es cierto que el argentino no contaría con el cartel de titular bajo las órdenes de Darvin Ham, pero sí que podría ser una pieza muy útil en la rotación del equipo ya que son muchos los efectivos que han salido del Crypto.com Arena conforme finalizó el curso anterior, abriendo de esta forma una necesidad alarmante por incorporar recambios para ellos.

Eso sí, aunque previamente hemos mencionado que Bolmaro está buscando una nueva aventura, no quiere decir que el argentino esté en la agencia libre. Los Utah Jazz se hicieron con el jugador en propiedad cuando Rudy Gobert fue enviado a Minnesota, por lo que los Lakers tendrán que buscar la fórmula para convencer al equipo de Salt Lake City, que no parece predispuesto a poner muchas trabas a la salida del ex del Barça... quien cada vez está más cerca de convertirse en el nuevo aliado de LeBron James y Anthony Davis en Los Ángeles.