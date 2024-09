Bestial rifirrafe entre LeBron y Curry y The King pierde: el recambio de Klay Thompson es descomunal

Tras lo vivido en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde LeBron James arrancó la andadura olímpica como líder del equipo USA, pero fue Stephen Curry quien se echó el equipo a la espalda en los momentos críticos para darle el oro a otro Dream Team, imaginamos que el debate fulge más que nunca. De hecho, esto es algo a lo que no son ajenos The King y Steph, entre los que hay máxima tensión por ser ‘el elegido’.

No se ponen de acuerdo

The Athletic ha revelado la fuerte discrepancia que tienen la estrella de Los Angeles Lakers y la de Golden State Warriors por ser el número uno. “No es una cuestión de que tuvieran animosidad entre ellos, pero eran rivales. A sus equipos no siempre les gustaba la forma en que se hablaba del otro jugador. A la gente de LeBron no le gustaba que la gente empezara a llamar a Steph el mejor jugador del mundo. Había una tensión que era real", publicaba Sam Amick al respecto de ello.

Eso no significa que se llevan mal, de hecho, hay una gran relación de amistad y respeto entre ellos, con el jugador de la Fiebre Amarilla siendo también muy cercano al compañero en San Francisco del base de Akron, Draymond Green.

Ya fuera de Joda, lo de LeBron James y Stephen Curry no es normal, 39 y casi 36 años, estos 2 tipos siguen jugadando élite y dándonos el mejor partido de esta temporada en pleno 2024.



El mejor tirador de todos los tiempos 🐐

El mejor jugador de todos los tiempos 🐐



Gracias. ❤️ pic.twitter.com/f24FOyCnF4 — LePrime (@YostinNBA) January 28, 2024

El fichaje que se espera en el Chase Center

Donde sí ganaría Curry a LeBron sería en fichajes si finalmente se concreta el nuevo avance de los Warriors sobre el sustituto de Klay Thompson, que sería nada menos que Jimmy Butler, jugador franquicia de Miami Heat. La operación, que destapa el mismo Sam Amick, no será sencilla por los problemas en sus límites del equipo californiano, pero desde luego sí parece el tipo de esfuerzo para contentar al número 30, que desea un último anillo antes del retiro. Los Nets, como os hemos contado, también lo tienen en el punto de mira.