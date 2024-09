Dos descartes del Real Madrid, sorpresones para Anthony Edwards y LeBron y ya hay bombazo NBA 2025

La mejor liga de baloncesto del mundo vuelve a tocar de cerca en la actualidad del Real Madrid y lo hace por triplicado. Y es que dos descartes del club blanco, uno con pasado en la casa blanca, son noticia para Anthony Edwards y Minnesota Timberwolves y LeBron James y Los Angeles Lakers aunque por motivos bien diferentes. Uno porque en su día fue decepcionante en la capital de España y apunta a los Wolves, el otro porque no solo fue descartado por los blancos, también por Lakers.

Y es que tal y como informa Michael Scotto, “los Minnesota Timberwolves han llegado a un acuerdo con el base Chasson Randle”, como adelanta Hoop Shype, jugador que ganó la Euroliga con el Real Madrid en la temporada 17/18, pero que decepcionó en su rendimiento, un base que pasó por diferentes equipos en la NBA, como Philadelphia 76ers, New York Knicks, Golden State Warriors u Orlando Magic. La temporada pasada firmó con AEK Atenas.

The Minnesota Timberwolves have agreed to an Exhibit 10 deal with guard Chasson Randle, league sources told @hoopshype. Randle spent last season with AEK Athens and has four years of NBA experience combined with the Sixers, Knicks, Wizards, Warriors, and Magic. pic.twitter.com/S6hsedsplM — Michael Scotto (@MikeAScotto) September 10, 2024

A la vez, Cedi Osman, amigo de LeBron, no ha sido una opción para el Madrid, pero tampoco para Lakers antes de que este fichara por Panathinaikos. Al menos eso es lo que refiere el informe al respecto de Marc Stein, quien ha dicho que “fuentes cercanas a la situación le dijeron a The Stein Line que LA no extendió tal oferta a pesar del conocido cariño de LeBron James por Osman que data de sus días como compañeros de equipo de los Cavaliers. Por su parte el Madrid, quien sonó para ser su destino, también se echó para atrás”.

Διαβάστε περισσότερα 👉 https://t.co/raXdMgY2Gb#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/ndkwCgJQLS — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 7, 2024

Y quien tampoco jugará en el Madrid, ni en los mismos Warriors es Davis Bertans, quien había sonado, como Osman, para ser el sustituto de Guerschon Yabusele en el club español, pero finalmente el ex jugador la pasada campaña de Charlotte Hornets, donde disputó 28 partidos, y Oklahoma City Thunder, con quien jugó otros 15, se decide por la Dubai Basketball Club ante la imposibilidad de que los de San Francisco le garantizasen algo más allá de un contrato de 10 días y los españoles puedieran rivalizar con la propuesta dubaití.

¿El fichajazo?

Por último, hay que nombrar el que puede ser el gran fichaje de 2025, al menos en Nueva York, como afirma NY Post, que no es otro que Jimmy Butler, el cual podría recalar en Brooklyn Nets. Para ello, Butler renunciaría a la opción de jugador que posee, por valor de 52 millones de dólares.