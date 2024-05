Boston quiere a Doncic y vuelve el lío Westbrook-LeBron en el mercado angelino con Curry de cómplice

En Los Angeles Lakers están paralizados por el silencio de LeBron James, no ya por quién es The King, sino porque de él depende que la franquicia mire hacia un lado u otro. Y las palabras de su representante poniéndole en el mercado no ayudan. Todo eso en medio del campeonato del Este logrado por un Celtics, que van a por el anillo del desempate con la Fiebre Amarilla, y con Warriors metiendo más leña al fuego en Los Ángeles.

La agencia libre no es una posibilidad, es la realidad

Decía Rich Paul, agente de LeBron, al medio de comunicación TNT esas palabras que siembran de discordia e incertidumbre en Lakers: “LeBron es un agente libre. No sé lo qué hará… Haremos los de todos los años. Evaluaremos la situación y tomaremos la mejor decisión”. O lo que es lo mismo, la decepción que dicen sufre el de Akron desde su nueva barrida ante unos Nuggets mucho menos abrumadores que en 2023 le ha hecho dudar profundamente del proyecto de púrpura y oro. Y por contrato puede irse. Y por estatus tiene muchas opciones de mercado.

Eso sucede en un vecindario de la ciudad angelina, pero es que en el otro se apunta a un ayuda sorprendente de Los Angeles Clippers a Golden State Warriors a costa de Russell Westbrook; es decir, Marc Stein asegura que los Clippers están buscando un director de juego veterano y que Chris Paul es el preferido, algo que Stephen Curry no llorará: los de San Francisco necesitan soltar lastre y fichar, y CP3 es de lo primero, lo más flagrante.

Dallas, a por el 4-0

Boston Celtics fue el mejor equipo de la liga y ha demostrado que, por el momento, es el gran favorito al título tras ganar por aplastamiento, 4-0, a Indiana Pacers (102-105), pero quien está cerca de oponerse al dominio de los del Garden son unos Luka Doncic y Kyrie Irving que pueden esta madrugada (2.30, hora española) cerrar su serie ante los Wolves con la misma contundencia, llevarse el título del Oeste y luchar por el cetro, que, de llevarse Dallas Mavericks, dejaría en empate técnico histórico a Celtics y Lakers, ambos con 17 títulos.