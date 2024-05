La unión entre LeBron y Curry se calienta: Draymond Green acepta y Klay Thompson tiene destino

Más allá de las finales de conferencia, en la NBA hay dos equipos que acaparan portadas un día sí y otro también, en parte porque son las dos franquicias más mediáticas y también porque tienen a dos de los jugadores más importantes, pero ahora también por la conexión entre ellos. Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, LeBron James y Stephen Curry, están conectados y puede haber negociación entre las partes.

Las salidas exigidas en San Francisco y con destinos muy concretos

En el Big-three clásico del equipo de Mission Bay, a Curry le solían acompañara en las grandes gestas de los últimos diez años Draymond Green y Klay Thompson, pero ya no. Los otros dos grandes de Warriors han tocado fondo y al menos al norte de California han cumplido expediente, no han aportado a lo largo de la temporada y desde luego no lo han hecho al nivel de estrellas y referentes. Y encima Warriors ya tiene posibilidades de salida por los dos.

Una conexión extraña

Hablaremos ahora sobe las posibilidades de Klay Thompson, que son fundamentalmente dos, pero lo verdaderamente noticioso es que Green podría acabar en Los Angeles Lakers junto a LeBron James, con el que tantas batallas libró. Es un deseo del ala-pívot, revelado en el podcast Point Game y aunque se pone de manifiesto que la salida del jugador de los Warriors es complicada, la decisión del club y el mismo ala-pívot podría facilitarlo; es decir, muy complicado, sí, pero no imposible, en parte porque Warriors quiere un cambio radical n su bloque de jugadores.

Por su parte, de Thompson ya hemos hablado del interés de Orlando Magic en su figura, uno al que se suma Philadelphia 76ers, según Jake Fischer de Yahoo Sports. Al parecer y a diferencia del asunto Green, Warriors y Thompson sí quieren separar sus caminos, de modo que es más que probable que suceda.

Playoff casi decidido por un lado del cuadro

Boston Celtics puso el 2-0 sobre Indiana Pacers, que además perdió a su mejor hombre, un Tyrese John Haliburton que tiene unos problemas en los isquios que le pueden dejar KO. Con ello y la superioridad de los del Garden, la serie casi está vista para sentencia. Wolves y Mavs juegan esta madrugada (2.30, hora española) el segundo partido, que se antoja clave.