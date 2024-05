Luka Doncic no solo tumbaría a Edwards, también a LeBron, Michael Jordan y Stephen Curry: histórico

Hay una cosa que Luka Doncic sabe y que ya le está salpicando en estos Playoff. La historia en la NBA, salvo en el caso de LeBron James, se escribe a través de los anillos y no de la talla de estos, que también, sino del número. Para muchos, no solo Michael Jordan, sino Magic Johnson o Kobe Bryant están por delante de The King precisamente por eso, ganaron más en menos tiempo siendo los líderes de sus equipos. También el 23 actual falló más que los otros. Y Doncic esta campaña puede superar al de Akron, His Airness y Stephen Curry.

Uno de los grandes puntos positivos para los Mavs en su eliminatoria ante los wolves es que tienen al mejor jugador libra por libra posiblemente de lo que queda de rondas finales, y no solo eso, otro de los destacados, que además ya sabe lo que es ganar un anillo, como es Kyrie Irving, también juega junto a Doncic. Y vaya si se entienden. El punto negativo es que tanto Minnesota Timberwolves como Boston Celtics, favoritos en el Este, poseen equipos más completos en el eje defensa-ataque, en el equilibrio perímetro-pintura. Con todo, también la historia espolea al europeo.

Luka Doncic and Kyrie Irving on what they mean to each other:



Doncic: “Nothing but supportive of everything I did…Just helped me mature a lot, realize to see the game in a different way, and obviously on the court it’s amazing to play with a guy like him…The leader he’s been… pic.twitter.com/QdZAaXBPEZ