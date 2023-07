Lakers y Stephen Curry devastados con LeBron James, por Bronny: impacto NBA y futuro en el aire

Hace apenas unas horas que el genio de Golden State Warriors, Stephen Curry, oriundo de la misma ciudad que LeBron James, concedía una entrevista en Sports Illustrated en la que desgranaba su relación y rivalidad con The King, en la que hablaba de un choque único con un “un gran tipo, un gran amigo, un gran competidor”. Para el Chef es probable que no vuelva a suceder una rivalidad similar, al menos en lo que se refiere a Warriors y Cavs. Sin embargo, el 30 de La Bahía esperaba que fuera el deporte y no la salud la que pudiera poner fin a ello, y es que, a sus 38 años, el 23 de Lakers ha recibido un impacto que hace temblar al mismo Anthony Davis y a la franquicia más laureada de todos los tiempos (junto a Boston Celtics), como es Lakers.

Y es que hace unos instantes que Shams Charania, el conocido informador, hacía pública una información que tiene conmocionada a la afición de la Fiebre Amarilla, a la NBA y sobre todo a la estrella de los de púrpura y oro, y es que su hijo, potencial jugador de la NBA, Bronny James, ha sufrido un paro cardíaco en un entrenamiento. Según TMZ Sports, el aviso de una petición de una ambulancia a primera hora de la mañana de ayer en el Galen Center revelaba la impactante noticia, que ahora incluso deja el futuro de la estrella de Los Ángeles en el aire.

Sobre el joven jugador, que está en proyección en la USC de apuntar al Draft (un Bronny James del que dijo su padre que le gustaría compartir vestuario con él) hay que devir que está estable y fuera de peligro. Poco después se filtraba un mensaje de la familia James al respeto del incidente: “LeBron y Savannah quieren agradecer públicamente el trato del equipo médico de la USC, y su increíble trabajo y dedicación para el cuidado de la salud de sus atletas”. Es más, según se ha filtrado, no han tardado en darle su ánimo al genio de Akron algunos de sus compañeros y otras estrellas de la NBA.

Como no puede ser de otra forma el impacto ha sido devastador en LeBron James, ahora completamente centrado en su hijo y su recuperación, de la que solo hay a estas horas incógnitas en lo respectivo a su floreciente carrera deportiva y el sueño de su padre de poder compartir equipo con él. Inlcuso hay quien dice que este trago puede ser complejo en su futuro. No es para menos. Ahora lo importante es la salud, que es justo el ámbito que siembra a estas horas dudas en el futuro deportivo de padre e hijo de los James.