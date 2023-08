Cara y cruz con Lillard y Harden, un OK histórico: respiran LeBron y Curry pese a Jokic y Durant

Algo así como el inicio del fin es lo que está empezando a esbozar Damian Lillard con su largo y tormentoso idilio con Portland Trail Blazers. El suyo es, junto al caso de James Harden y su negativa a seguir en Philadelphia 76ers, el culebrón del verano en la NBA, solo que Sub Zero, a diferencia de La Barba, ha puesto una piedra más en la consecución de su objetivo. Así, parece que la Conferencia Oeste respira pese a los poderosos Denver Nuggets de Nikola Jokic y los temibles Phoenix Suns de Kevin Durant y compañía, entre ellos LeBron James y Stephen Curry.

Un gesto pequeño que es simbólicamente enorme

Decimos (y dicen) en Portland que Lillard poco a poco va a acercándose a Miami por dos motivos. Uno, el principal, es que ambos, el jugador y la franquicia, quieren que esta operación se lleve a efecto. Pero ahora además hay un gesto que acerca el desenlace y es que la estrella del equipo de Oregón ha dejado de seguir en sus redes sociales a su actual equipo, lo que se ha visto como un gesto capital en el desenlace del traspaso.

Motivos más evidentes

Algunas personas se preguntan qué ha pasado para que Lillard haya tomado la decisión de dejar Portland y la respuesta es bien sencilla: el base quería un equipo ganador y la franquicia ha elegido la construcción en un bloque más a largo plazo, como refleja quedarse con Scoot Henderson desde el Draft y no lanzarse a por una estrella de la liga. Con eso, el All Star lo ha tenido claro: no ganará nada en los Blazers y ha de irse, siendo Florida su destino favorito.

El Oeste, más a manos

Si Harden se queda atrapado en los Sixers, como parece que ocurrirá, y Lillard viaja a Miami, Lakers y Warriors están llamados a ocupar el menos la tercera y cuarta plaza de favoritismo en el Oeste, lo que dejaría a los Clippers por detrás de los dos equipos californianos, toda vez que el campeón goza de crédito y el fichaje de Bradley Beal por Phoenix Suns, en teoría, ha de dar a los de Arizona un salto de calidad decisivo.

Lillard busca un fichaje histórico para luchar por el anillo y cada vez parece más factible. ¿Si Miami llegó a la final sin él, dónde pueden quedarse unos Heat con Lillard?