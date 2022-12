Cleveland lo sabe, Ricky Rubio habla de retirada: "no me queda mucho"

Cada vez queda menos para que Ricky Rubio regrese a las pistas. Los Cleveland Cavaliers, que este curso se encuentran realizando una gran temporada, le esperan con los brazos abiertos y todo apunta a que el base español reaparecerá a principios de 2023. Tras 11 meses parado debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el duelo ante los Pelicans, el ex del Barcelona podría poner punto y final a su calvario y ayudar a su equipo a ganar el anillo, algo con lo que sueña desde que fichó por ellos, aunque tampoco oculta que no le queda mucho en la NBA y ya ha dejado caer cuando podría retirarse.

“En la NBA, para ser sincero, no me queda mucho. Cuando mi hijo empiece a estar en la escuela, me gustaría estar asentado en mi casa de Badalona. Dos o tres años diría que me quedan. Creo que he encontrado mi sitio en Cleveland, estoy a gusto y quiero llegar con este proyecto a la cima. Sueño con vivir la experiencia de jugar unas Finales”, explica Ricky Rubio en el Podcast El Reverso.

Lo cierto es que no es descabellado que este año los Cleveland Cavaliers puedan llegar a cumplir el sueño de Ricky Rubio de jugar las finales de los playoffs. Actualmente, marchan 3º en la Conferencia este con un balance de 15:9, a solo una victoria de distancia de los Milwaukee Bucks y muestran una solidez y regularidad que no la tienen todos los equipos de la NBA.

Ricky Rubio también ha asegurado que no ha sido nada sencillo el proceso de recuperación por el que ha pasado, ha recalcado que ha sido como una montaña rusa, donde ha pasado por momento muy difíciles, pero su mujer siempre le ha apoyado. Él siempre tuvo claro que quería volver y además se puso como objetivo regresar siendo mejor que cuando se fue de la cancha contra los Pelicans.

Reconoce que la figura del entrenador es muy importante y que, este año, la clave de los Cleveland Cavaliers podría estar ahí: “Con el paso de los años te das cuenta de la importancia de la figura del entrenador. Cuando empiezas a jugar piensas que el entrenador no es tan importante. Mirando atrás en mi carrera, al final el jugador es tan bueno como la confianza que tiene el entrenador en él”, concluye.