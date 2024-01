Con LeBron James al frente y Antetokounmpo al acecho, cerca el desenlace del fichaje bomba de la NBA

Con el fin de semana del All-Star de la NBA ya cada vez más cerca, también lo hace el dia del cierre definitivo del mercado de traspasos de la mejor liga del mundo. En este sentido, con Zach LaVine muy cerca de cerrar su salida definitiva hacia los Detroit Pistons, ha llegado el momento de saber el nuevo equipo de Dejounte Murray, que se ha convertido en el gran nombre que queda por ser traspasado en este mercado de traspasos de la NBA.

LeBron James lidera la mayor puja de la liga

La realidad es que si hay un perfil que genera interés en todos los equipos de la liga, es el de un base con capacidad para ser importante en ambos lados de la pista. Es por este motivo que un jugador del calibre de Dejounte Murray gusta tanto en equipos punteros de la liga como Lakers, Bucks, Sixers e incluso equipos con menores aspiraciones como los Utah Jazz. En este sentido, pese a que LeBron James y sus Lakers son uno de los equipos mejor posicionados para llevarse el gato al agua con el traspaso del base All-Star de los Hawks.

Por otro lado, emergen equipos como Sixers y Bucks como los otros contenders enfocados en el fichaje de un nuevo base capaz de ayudar a Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo a alcanzar un anillo de la NBA para el cual pueden llegar a necesitar un pequeño empujón final en la posición de base.

Sin embargo, según informa Bleacher Report, los Utah Jazz han emergido como el equipo sorpresa para llevarse el traspaso de un Dejounte Murray que puede ser la clave para llevar a los de Salt Lake City de nuevo a los playoff de la NBA.

Así pues, se va complicando el fichaje estrella de los Lakers en este mercado de traspasos, donde la franquicia de oro y púrpura, los cuales saben que si no son capaces de reforzar la posición de base con un jugador two way como Dejounte Murray, tendrán muy complicado poder dar el quinto anillo de su carrera a un LeBron James que ya no puede esperar más tiempo a poder ganar el campeonato de la NBA.