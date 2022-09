Curry acepta a Kawhi, aparta a LeBron y Joel Embiid roza el escándalo

Durante la pasada temporada hubo una constante que al final termino llevándose el premio gordo: Golden State Warriors. Con sus pequeños baches, los de la bahía fueron siempre en cabeza, regulares, entre los mejores equipos de la liga junto a Miami Heat o Phoenix Suns, la diferencia con ambos, también con Milwaukee Bucks o Memphis Grizzlies fue que ellos tenían una vida extra reservada para los Playoff. Curry era parte de esa extensión de fortaleza y esta temporada ocurre tres cuartas partes de lo mismo: Warriors no mira, por ahora, a LeBron como alternativa, hay otro rival por delante, en el Este, aunque sí lo hace con Kawhi, su adversario en el Oeste.

Hay que decir que, a priori, existen otros equipos que preocupan más a Curry que los Clippers y Lakers, porque pese a que los dos equipos angelinos son plantillas solventes, cargadas de recursos y talentos -amén de poseer jugadores de primer orden en la liga, como Antonhy Davis y el mismo The King en las filas de púrpura y oro, y Paul George o The Claw en el eterno aspirante y vecino capitalino de la Fiebre Amarilla-, lo cierto es que sendos conjuntos vienen de prestaciones dudosas sobre las que esta temporada, además, tienen que acoplarse sus dos líderes; mientras que el equipo de Steve Kerr o el de Antetokounmpo y Jayson Tatum tienen los deberes hechos en este aspecto: conservan el bloque, saben a lo que juegan y están acostumbrados a ganar.

Es más, las apuestas fijan en el equipo del Chase Center al favorito al título, pero casi igualado con el equipo del Garden. Después, la franquicia de Wisconsin o Brooklyn Nets toman sitio en los puestos cabeceros del Este, por delante de Miami Heat; mientras que, en el Oeste, sí se da recorrido al equipo de Kawhi Leonard pero no así al de LeBron James, cuya gran atracción radica más en ver si Russell Westbrook resucita o los Lakers terminan de poner su lápida por tercera vez consecutiva.



Joel Embiid, indomable

Con el recuerdo aún latente del nuevo éxito de España en un Eurobasket por delante de Francia, Grecia o Eslovenia, todavía colea la nacionalización de Lorenzo Brown, ex Toronto Raptors, por parte del equipo hispano. Precisamente el seleccionador francés, Vicent Collet, finalista continental, defendió la postura española, seguramente con la esperanza de verse reforzado con Joel Embiid de cara al Mundial, que obtuvo la nacionalidad gala recientemente. Sin embargo, ahora parece que la estrella de los Sixers, que además de camerunés y francés es estadounidense, duda acerca de su participación con les bleus, afirmando que se siente americano y que sus pasos de futuro van en esa dirección. The Associated Press se hizo eco de ello. Lógicamente en Francia ya se habla de escándalo…