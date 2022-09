Más madera en el Crypto.com: Westbrook responde y Steph Curry asusta

Pensar en que podemos ver desde este mismo fin de semana, en los primeros partidos de la preseason, el nivel que mostrarán los grandes bloques de la NBA desde la segunda semana de octubre, quizá sea osado pero lo que sí es cierto es que la competición ya vira por sus últimos recovecos de asueto con el rumbo fijo, el inicio. Allí, en la competición y hasta que se diga lo contrario, el rival a batir son los Golden State Warriors de Stephen Curry, los primeros rivales de Los Angeles Lakers de un Westbrook que ha acabado con los rumores sobre su posible salida.

Sí, Russ seguirá en la franquicia angelina con sus 47 millones casi con toda probabilidad, como se ha encargado de zanjar el mismo protagonista. El ex Oklahoma City Thunder comentaba que no necesita agradar a todo el mundo, que él se centra en competir. “solo necesito hacer mi trabajo. No importa si me quieren o no. Creo que lo más importante es que me presente a trabajar y haga el trabajo como siempre lo he hecho: ser profesional y salir a jugar y competir”, decía en ESPN.

El interés de la opinión pública de la Fiebre Amarilla por tratar de traspasar a Westbrook ha chocado con la actitud firme al respecto del base. Eso sí, mucho tendrán que cambiar las cosas para él, LeBron James y Anthony Davis para que los abucheos que se escucharon la temporada pasada en el Crypto.com se apaguen. Los de púrpura y oro han sido un rotundo fracaso durante dos temporadas, las anteriores, en las que crearon equipo ganadores, repletos de estrellas, pero con el mismo resultado: decepción.

Y para colmo de males Stephen Curry asoma en el horizonte como primer rival del equipo más laureado de siempre (junto a los Celtics). Y llega con ganas al inicio, ya que si Giannis Antetokounmpo se deshacía en elogios hacia él cuando era preguntado sobre quién era el mejor; para el griego, Curry. Sin embargo, el 30 de la bahía no entraba al trapo y firmaba una respuesta repleta de determinación: “No sé si está jugando. Yo hubiera dicho lo mismo sobre los campeones... Dije lo mismo sobre él el año pasado. Agradezco el cumplido pero no me va a ablandar en absoluto”. Curry quiere su quinto anillo y curiosamente Westbrook es su primer obstáculo en esa meta... aunque en el Chase Center.