LeBron pone fecha a Abdul-Jabbar y Kawhi quiere el trono de Curry

Tal vez esta temporada le venga bien a Los Angeles Lakers salirse del favoritismo máximo que tuvo en las dos temporadas precedentes, donde LeBron James construyó dos equipos repletos de estrellas y acabó estrellado. Sí, un LeBron que esta temporada pone fecha de caducidad al récord de anotación de la NBA de Kereem Abdul-Jabbar, ese por el que tanto se critica a The King desde ciertos sectores (no en vano el número de puntos no certifica en ningún caso haber sido mejor), y que aspira a lograr su quinto anillo antes de su ocaso. Pero no es el único, Stephen Curry (4), Giannis Antetokounmpo (1), Kevin Durant (2) y de nuevo Kawhi Leonard (2) quieren la corna.

A decir verdad, tanto LeBron como el resto quieren la corona del Stephen Curry, que la tiene en propiedad hasta que alguien eche a los de la bahía de la pelea por el anillo. Pero centrémonos por un momento en el récord de puntos para luego hablar de la competición. Si el jugador de Los Lakers sigue una proyección normal, más o menos pareja a la de la temporada pasada, con una media de anotación de 27 puntos por partido, la distancia de 1.326 puntos que le separa de la otra leyenda angelina, Abdul-Jabbar, debería neutralizarse en la jornada 49, en el duelo frente a San Antonio Spurs. Para entonces, la marca de 38,387 sería ya la segunda mejor de siempre.

Pero, demos otro salto: ¿de qué puede valer este asunto si LeBron vuelve a fracasar en lo colectivo? Eso mismo piensa el 6 de la Fiebre Amarilla, que espera sacar adelante este proyecto del Crypto.com donde, recordemos, hay jugadores insignes como él, Anthony Davis, Russell Westbrook o Dennis Schröder, entre otros. Aunque lo cierto es que han de mejorar mucho en el sur de Los Ángeles para llegar el nivel de los Warriors o los florecientes Nets, los siempre fiables Bucks o, por fin, la eterna promesa (donde también entrarían los Sixers), Clippers.

Sí porque antes de Curry, Antetokounmpo y LeBron reinaba Kawhi Leonard y su lesión parece superada para dirigir a un conjunto, los Clippers, que tienen plantilla y talento para plantar cara en las rondas finales. Se duda de su físico y rendimiento, de si The Claw volverá a ser ese jugador determinante; también de John Wall, su polémico fichaje, pero lo cierto es que su equipo sí puede verse, sobre el papel, de tú a tú con Lakers, Warriors, Bucks, Nets o Boston Celtics, finalista la temporada pasada (4-2).