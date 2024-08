Curry alucina, Warriors pierde a Markkanen y rechaza dos All Star, y probable fichaje para LeBron

Estados Unidos va como un tiro hacia el oro y salvo milagro de Serbia, que deberá ser de los bíblicos, la aventura olímpica en Paris 2024 de LeBron James, Stephen Curry y compañía se va a saldar con un rotundo éxito; por otro lado, el esperado. No sucede lo mismo con las buenas nuevas que les llegan a las dos estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo sobre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers.

Finalmente, lo que era un secreto a voces, se ha concretado: Lauri Markkanen firma un megacontrato con Utah Jazz y no irá al Chase Center. En las últimas horas se había abierto una rendija a la posibilidad de que el finlandés acabara en San Francisco, pero la negativa de los Warriors a negociar intercambios por algunos de sus jugadores jóvenes ha terminado como debía terminar: el europeo firma por cinco años y 238 millones de dólares. Punto y final.

