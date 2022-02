Curry dispara a Kevin Durant por James Harden y acorrala a Joel Embiid

La madrugada de baloncesto en la NBA ha arrojado interesantes destellos esperanzadores para Brooklyn Nets y dejan asomar sombras y dudas sobre Pensilvania, pese a que Joel Embiid vaya directo hacia el MVP y, en principio, el cambio de cromos entre James Harden y Ben Simmons les ha sido beneficioso. Ahora bien, Curry, esta vez Seth, parece que puede disparar las posibilidades de los Nets de Kevin Durant gracias al propio ex de Houston Rockets.

El hermano de la estrella de Golden State Warriors fue uno de los integrantes de los Sixers elegidos para lograr el traspaso de James Harden rumbo al Wells Fargo Center, y sin embargo parece que al pequeño de la saga le ha sentado tan bien su cambio de aires como a su nuevo equipo. Ayer los Nets cortaron una racha de 11 partidos consecutivos perdidos, ganando con suficiencia a Sacramento Kings (109-85), precisamente con una notable actuación de Curry y Andre Drummond (otro de los jugadores que ha entrado en la operación)

A la espera de que Paul Millsap (también entró en la operación Simmons-Harden) pueda aportar algo al equipo de Doc Rivers, la franquicia de la que forma parte Joel Embiid puede haber hecho un mal negocio. De momento James Harden se pierde el All Star (será sustituido por Jarrett Allen, de Cleveland Cavaliers) y algunos partidos por una distensión en el tendón de la corva, pero, más allá de que las lesiones persiguen a The Beard, cabe ver si La Barba puede llegar a tener el impacto suficiente en el juego de Philadelphia 76ers como para aupar al mejor The Process a la lucha por la final de Conferencia Este y, después, el anillo de esta temporada.



Los Warriors se estrellan en Los Ángeles

Poco o nada aportaron las últimas incorporaciones de Los Angeles Clippers en el cierre del mercado, Semi Ojele y Rodney Hood, en el partido de anoche frente al segundo mejor equipo de la liga, Golden State Warriors, y sin embargo los angelinos volvieron a tirar de coraje para revivir el llamado milagro de los de Tyronn Lue, que ganaron (119-104) y siguen sumando victorias pese a no tener a sus dos estrellas, Kawhi Leonard y Paul George, y haber perdido a otro jugador importante en la última ventana, como es Serge Ibaka. Stephen Curry fue el mejor de los suyos (33 puntos) en un partido deslucido del bloque de San Francisco en general y de Andrew Wiggins (13) y Klay Thompson (7) en particular.