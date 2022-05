Curry emula a Michael Jordan y detiene a tiempo la rebelión de Doncic

Los Warriors eran los claros favoritos de la eliminatoria y demostraron por qué. Solamente flaquearon en el cuarto partido (cuando la serie ya marchaba 3-0 a favor de ellos) debido a una enorme actuación de Luca Doncic que inyectó un poquito de esperanza en los aficionados de los Dallas Mavericks, pero él solo no puede, y pese a un gran tercer cuarto en el que parecía que podría obrarse el milagro y alargarse la serie hasta el sexto partido, fiinalmente, un ultimo cuarto trabajado por parte de los de Stephen Curry, que no estuvo muy acertado de cara al aro en el día de hoy, hicieron que los de Jason Kidd quedaran eliminados.

120-110 a favor de los Golden State Warrior, 4-1 final en la serie y los de Steve Kerr se clasifican por sexta vez en los últimos ocho años para la final de los Playoffs de la NBA. Son los ganadores por sexta vez en ocho años de la Conferencia Oeste, algo que no sucedía desde la época de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Stepehen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Jordan Poole, entre otros, han conseguido emular la gesta del los Bulls de Jordan y han vuelto a las finales de los Playoffs en su 75 aniversario, 3 años después.

Y eso que la noche no fue nada buena para Stephen Curry (15 puntos con 5 de 17 en tiros de campo), pero siempre puede contar con su escudero Klay Thompson (32 puntos con 8 triples de 16 intentos) y Draymond Green (17 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias). Además, Juan Toscano también ha hecho historia al convertirse en el primer mexicano en toda la historia que llega a unas finales de la NBA. Pero no lo han tenido nada fácil, ya que, Luca Doncic consiguió anotar 28 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, pero no fue suficiente.

Los Golden State Warriors se clasifican para la final donde esperan al vencedor de la final de la Conferencia Este, que enfrenta a los Boston Celtics y a los Miami Heat, cuya serie marcha 3-2 a favor de los verdes.