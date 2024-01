Curry, Green y Thompson tendrán quinteto de la muerte: intercambio bomba y el Oeste patas arriba

No está siendo una temporada sencilla para unos Golden State Warriors que claramente dieron un paso en falso al fichar a Chris Paul. El playmaker, que se ha lesionado y estará fuera de juego de 4 a 6 semanas, no ha aportado el dinamismo que iba a llevar a San Francisco según prometieron los encargados de la parcela técnica en la franquicia más laureada en los últimos diez años. Pero más allá del base de Carolina del Norte, los Warriors tienen profundos problemas, unos que pasan por una parada en boxes para reconfigurar la plantilla y entonces, quizá, volver a tener un quinteto de la muerte. Y para ello, no es Paul el señalado.

Dos jugadores intercambiables, una sorpresa bestial

En Los Ángeles se sigue especialmente una posibilidad de mercado que pondría en dificultades a Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers, como rivales de la Conferencia Oeste, si los de la alta California se refuerzan con un intercambio que precisamente auguró la estrella de los Clippers, Paul George. El de Palmdale aseguró en su propio podcast, en Wave Sports + Entertainment, que veía factible el cambio de cromos entre los Warriors y Toronto Raptors con Jonathan Kuminga y Pascal Siakam como protagonistas. Lógicamente el jugador de la franquicia canadiense daría un impulso clave en la pintura a un equipo, el se Steve Kerr, que siempre ha adolecido de debilidades bajo el aro.

La otra opción que se plantean de puertas adentro en el Chase Center es usar a Andrew Wiggins como moneda de cambio en un traspaso lucrativo. Marc Stein hacía hincapié en el hecho de que en Mission Bay se han dado cuenta que la competitividad del equipo es menor cuando coinciden Wiggins y Kuminga en pista, de modo que uno de los dos debe salir, siendo para muchos el traspaso del jugador de Thornhill el más provechoso. Al respecto, el informador comentaba que "cuando hablo cada vez más con otros equipos escucho que ahora hay interés de que los Warriors estarán abiertos a intercambiar a Andrew Wiggins”. Resta saber cuál sería la vía provechosa que tal salida provocaría en Warriors.

Fuera de Play-in

Lo que sí está claro es que los Warriors viven una de sus peores temporadas en la última década, están no ya fuera de los ocho primeros puestos, línea divisoria clásica del Playoff, sino fuera de las diez primeras posiciones que en la actualidad dan por lo menos derecho a jugar el Play-in. Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns y Houston Rockets, equipos con enormes problemas, les superan y la dinámica no hace despegar las esperanzas de los guerreros vestidos de oro; dicho lo cual, en San Francisco solo hay una vía, soltar lastre, renovarse o morir.