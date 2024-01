Curry, Harden y LeBron coinciden con Doncic: pelotazo del año que liquida a Anteto, Tatum y Embiid

Si hay al menos dos cosas claras en estos momentos en la Conferencia Oeste es que, por un lado, tanto Golden State Warriors, como Los Angeles Lakers y, si me apuran un poco, también Dallas Mavericks no son equipos del todo fiables. La otra certeza es que Minnesota Timberwolves es un serio candidato a luchar por el título, por eso quitarse ese peso de encima sería oro puro tanto para Stephen Curry, como para James Harden, LeBron James y Luka Doncic, y ya no es descabellado que ocurra.

Coast to Coast

A quien seguramente no haga tanta gracia la información que apunta a pelotazo del año es a Giannis Antetokoumpo (Buks), Jayson Tatum (Celtics) y Joel Embiid (Sixers) ¿Por qué? Básicamente porque parece que New York Knicks, séptimos del Este, se quieren llevar a la estrella precisamente del líder del Oeste y segundo mejor equipo de la liga hasta el momento tras los de Garden. O lo que es los mismo, en la ciudad que nunca duerme esperan a Karl-Anthony Towns como el comer.

Situado el hecho, las circunstancias son contradictorias en cuanto a las posibilidades del traspaso, ya que, así como en SNY Ian Begley da por ciertas las pesquisas que sitúan a los Knicks tras la pista del ala-pívot, también asegura que los wolves no lo venderán, al menos esta temporada. No lo tienen tan claro en The Athletic, donde no ven imposible el traspaso precisamente por el empuje que están poniendo los neoyorquinos. Luego, si se da, habría que ver qué armas ganarían los lobos con la marcha de su estrella, pero la posibilidad está abierta.

Steph mantiene la esperanza; Shai la dispara

Los Warriors, que están haciendo una temporada catastrófica, nunca estarán muertos mientras tengan en sus filas a Stephen Curry, quien en la pasada madrugada lideró a su equipo hacia la decimoquinta victoria con sus 36 puntos en 35 minutos ante Orlando Magic (121-115), lo que permite a los de la Bahía (15V 17D) no perder distancia con los puestos de Playoff y Play-in. Mucho mejor pintan unos Oklahoma City Thunder que comandados por Shai Gilgeous-Alexander (36/6/7) siguen creciendo, tanto que tumbaron a los todopoderosos Celtics (127-123) y se posicionan como candidatos a todo (23V 9D).