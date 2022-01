Kyrie Irving, Klay Thompson y ahora Kawhi Leonard: arde Los Ángeles

La ausencia de Kyrie Irving resta en exceso posibilidades de anillo a Brooklyn Nets, casi tanto como las potencia su vuelta, aunque solo sea lejos del Barclays Center. Y qué decir del regreso de Klay Thompson en Golden State Warriors, que ayer ya supuso la ruptura de la pequeña crisis sufrida por los californianos en los dos partidos precedentes a la victoria frente a Cleveland Cavaliers (96-82), donde Big Somkey se fue a los 17 puntos en 20 minutos. Ahora bien, por lo visto esta campaña, nada es comparable a las buenas noticias que llegan de Los Ángeles con los Clippers al respecto de su gran estrella ausente: Kawhi Leonard.

En referencia al playmaker del equipo neoyorkino hay que decir que los Nets han vuelto a sufrir en su ausencia en los dos últimos partidos, ambos en casa, donde cayeron estrepitosamente contra sus verdugos en los pasados Playoff, Milwaukee Bucks, y ganaron in extremis a San Antonio Spurs por solo dos puntos. De modo que sí, Kyrie se antoja básico para el potencial triunfo en las rondas finales de los de Steve Nash. Y lo mismo podemos decir de Thompson, que ha vuelto a buen tono y con acierto, lo que aumentará la capacidad de los del Chase Center, el que has sido toda la temporada el mejor equipo de la NBA; ahora, su balance es de 30V y 9D.

Pero volvamos a una franquicia de California, la de los Clippers, necesitada de buenas noticias. Es verdad que los de Tyronn Lue lograron ganar ayer (106-93) al equipo de Trae Young, los poco fiables Atlanta Hawks, pero sus expectativas actuales son bajas, habiendo perdido cuatro de sus últimos seis partidos. Y es que la lesión de Paul George unida a la de su gran estrella, Kawhi Leonard, hace del equipo californiano un adversario asequible. Pero, ¿y si The Hand estuviera de vuelta antes de lo esperado?

Chris Haynes resultaba hace unos pocos días que el genial jugador nacido hace 30 años en la ciudad de Los Ángeles está acortando los plazos y podrá jugar antes de que acabe la temporada regular. De hecho, el término del duelo de su equipo ante los Suns, afirma Nbamaniacs, Marcus Morris dejó entrever que la situación de The Claw ya no era tan precaria. Por su parte, Lue, al respecto, ha dicho que “no puedo hablar de eso. Soy optimista pero no lo tengo claro. Me gustaría recuperar a unos cuantos jugadores de lesión”. Como ven, ya no cunde el pesimismo en los Clippers, que en dos semanas recuperarán a George y pueden hacer lo propio con Kawhi antes de que finalice la regular season, de cara a Playoff.