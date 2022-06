Derrumbe atroz de Steph Curry: Thompson le auxilia en su peor noche

Tras la victoria registrada anoche en el Chase Center de Golden State, los Warriors están a un solo paso de ganar el Anillo de la NBA. Los de Steve Kerr se mostraron sumamente solventes frente a unos Celtics que tuvieron muchos problemas para resquebrajar el entramado defensivo de los californianos, algo que provocó que los de Brad Stevens terminaran el encuentro con solo 94 puntos anotados en su casillero.

Eso sí, la noche dejó una de las noticias más sorprendentes, ya no solo de la temporada, sino de la historia… y es precisamente Steph Curry, el jugador más destacado de los play-off, el que esta vez protagoniza un anecdótico dato en su carrera: es la primera vez en su trayectoria en la élite que el base de Akron finaliza un encuentro sin un solo triple anotado.

En una campaña en la que la superestrella de los Warriors se ha convertido en el jugador con más tiros de 3 puntos anotados en la historia de la NBA, superando en ese particular ranking a Ray Allen, también ha tenido tiempo para protagonizar esta sorpresa que tanto está dando que hablar en la mañana de hoy. Sin duda alguna el quinto encuentro de las finales contra los Celtics ha sido el peor partido de Curry esta campaña, no solo por su desacierto desde el triple, sino porque no llevó la batuta de su equipo como viene acostumbrado en los últimos años.

Por suerte para la franquicia de San Francisco, Klay Thompson y Andrew Wiggins cuajaron un choque sensacional y lograron aupar a los Warriors a una victoria que deja muy de cara el título para ellos.

En lo que atañe a Curry, lo sorprendente de su nefasto registro anoche habla por sí solo si tenemos en cuenta el contexto: el jugador estadounidense encadenaba 132 partidos de play-off anotando como mínimo un triple y 233 entre fase regular y pretemporadas, una marca que sin duda le ha permitido catapultarse hasta la primera posición como el jugador con más triples anotados en la historia de este deporte.

Contra Boston, Baby-Assassin Faced (así le apoda un gran sector de los aficionados al equipo), erró los nueve intentos que hizo desde esa marca, cosechando así el peor registro de su carrera profesional en una campaña que, paradójicamente, podría saldarse con su cuarto Anillo de la NBA.