Doncic se harta y los Mavericks se asustan: rumores de posible salida

Luka Doncic se está empezando a hartar de los malos resultados de los Mavericks, o al menos así lo afirma Tim MacMahon, periodista de ESPN, quien asegura que a pesar de que el esloveno volvió a anotar otros 33 puntos en la última victoria de los Dallas Mavericks ante Portland Trail Blazers 130 a 110, el ex del Real Madrid no está nada contento con la racha del equipo. Los de Dallas son ahora mismo novenos en la Conferencia Oeste con un balance de 15 victorias y 14 derrotas, lo que demuestra que el haber llegado a las finales de Conferencia el año pasado fue todo un espejismo.

Los Dallas Mavericks depende de Luka Doncic. Con los últimos 33 puntos el base esloveno ha encadenado su partido número 36 consecutivo anotando al menos 20 puntos. Su racha y sus estadísticas este curso son espectaculares, tanto que la gran mayoría de los expertos en la NBA aseguran que es un serio candidato a relevar a Jokic como MVP. No es para menos, ya que, en lo que va de curso lleva una media de 33 puntos, 8.4 rebotes y 8,7 asistencias, pero no parece ser suficiente para llevar a los Mavericks a los más alto y por eso Tim MacMahon afirma que no está contento y que los rumores sobre una posible salida crecen cada día.

Luka Doncic quiere un equipo competitivo, una plantilla que le acompañe a sus buenos números y sea capaz de tirar de los Mavericks cuando él no esté acercado. Su último gesto en el partido ante los Cavaliers lo evidencia. En un cambio, su compañero de equipo Dwight Powell le tendió la mano, pero este no se la dio, no porque no quisiera, sino porque estaba más preocupado mirando a Mark Cuban, propietario de la franquicia, a modo de desafío. En ese momento los Mavericks perdían ante Cleveland 13-24.

“Creo que los Mavs manejan una ventana de dos años. Es el margen que tienen para convencer a Luka de que en Dallas puede luchar por el título todas las temporadas. No voy a decir que fuerce su salida o pida el traspaso, pero si no está feliz se sentirá en situación de pensar en irse. No es el típico que buscará excusas para irse y creo que sería feliz jugando toda su carrera en Dallas, pero si esas razones para irse son las que le acaban buscando y reventándole en la cara... Ahí estaría el problema”, comenta Tim MacMahon en ESPN.

Dos años tienen los Dallas Mavericks para formar un equipo competitivo que se adapte a las exigencias de Luka Doncic, si no, tal y como afirman en Estados Unidos, es muy probable que el esloveno acabe pidiendo su traspaso. Su próximo duelo será, de nuevo, ante los Cleveland Cavaliers, terceros de la Conferencia Este.