Doncic se lo sirve a LeBron y Anthony Davis y un compañero lo arruina: Westbrook no era el problema

La lucha por entrar en Playoff esta temporada está teniendo dramas diarios que pueden dejar a varias de las grandes estrellas de la competición fuera de la pelea por el anillo. Dos de ellas, LeBron James y Anthony Davis, como Lakers, buscan entrar en la pugna desde el Oeste mediante el Playin, y justo cuando Dallas Mavericks y Luka Doncic, otro de los equipos que pelea con la Fiebre Amarilla por el premio, les servían en bandeja una ocasión de oro para sumar papeletas en el objetivo, aparece un compañero para arruinar el posible festín. Pero vayamos por partes.

Lesión del esloveno para el Crypto

La lesión que ha sufrido Luka Doncic en su mulso ha sido de menor consideración de lo que parecía, sin embargo el esloveno se ha perdido varios partidos, tres concretamente, pero todavía tendrá que esperar un poco más y no estará esta madrugada (3.30, hora española) en el Crypto.com contra los de púrpura y oro, que recuperan a Anthony Davis. Tampoco pisará el parqué LeBron. Con todo, ante su público, sin la estrella rival (sí estará Kyrie Irving) y distanciados por una sola victoria de los tejanos, la oportunidad laker es enorme.

Desconcertante Beverley

Patrick Beverley ha disparado desde la distancia del Este, en Chicago, a su ex equipo. Lo ha hecho desde su post personal, donde achaca problemas internos enormes en Lakers, unos que señalarían indirectamente a sus dos estrellas. “Nada de todo lo que pasó en el equipo apuntó en la dirección correcta”, dijo, apuntando además dos asuntos: que los problemas del equipo “no han sido de baloncesto” y que el problema no era Westbrook, “será mi chico para siempre”. Esta resonancia seguro que no le hace ningún bien al equipo angelino.

Más duelos directos para Warriors

Tras la derrota, pese a los 50 puntos de Stephen Curry, de Golden State Warriors ante Los Angeles Clippers (134-126), los de La Bahía necesitan sumar ante Atlanta Hawks (0.30, hora española), un rival propicio si no fuera porque el partido es en el State Farm Arena; es decir, fuera del Chase Center, donde los californianos tienden a diluirse. Todo lo bueno que los campeones hacen en San Francisco se convierte en espejismo como visitantes y tampoco han asegurado todavía su presencia en la lucha por el título…