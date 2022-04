Luka Doncic y Ben Simmons revolucionan los Playoffs: regreso listo

La derrota del mejor equipo de la temporada, Phoenix Suns, en casa ante el campeón, junto a Minnesota Timberwoves, del Play-in, New Orleans Pelicans, 114-125, podría quedar en el anecdotario de los accidentes de primera ronda si los de Luisiana no hubieran sido en el partido de ayer tan sólidos y sobre todo si Devin Booker, estrella de Arizona, no se hubiera lesionado, pero con estos dos factores sobre la mesa, ahora la serie adquiere una incertidumbre que no se esperaba. Lo que sí espera la NBA es el regreso de Luka Doncic y Ben Simmons.

En verdad hay que decir que Pelicans ya estaba jugándole de tú a tú a Phoenix antes de que Booker cayera en desgracia, pero con los 31 puntos en 25 minutos del escolta y el impacto que tiene en el juego de los chicos de Monty Williams, es poco menos que obvio pensar que su ausencia se va a notar y mucho en el campeón de la regular season. El entrenador de los Suns, además, era cauto sobre su estado al acabar el partido: espera más información, pero huele a baja. Unido a ello, la actuación estelar de Brandon Ingram, con 37 puntos, secundada por un buen CJ McCollum consiguen arrebatar el factor cancha a unos Suns que como poco se van al Smoothie King Center con muchas dudas.

Más contentos están los aficionados de Dallas Mavericks con la victoria de su equipo frente a Utah Jazz, en el American Airlines Center, del pasado lunes (esta los lleva a Salt Lake City con el 1-1 en la serie) y especialmente con el más que posible regreso inminente de Luka Doncic. Según ha adelantado The Athletic, a través de Shams Charania, el base esloveno podría regresar en el tercer o cuarto partido, por lo que, con el triunfo en el segundo duelo de la serie, al menos, los tejanos se aseguran que Doncic pueda ayudarlos a devolver la eliminatoria con mucha vida a su pabellón.

Más remota se ve la reaparición de Ben Simmons, sobre el que, eso sí, Ramona Shelburne en ESPN, ha dicho que ya no siente dolor, siendo así que las cábalas de los Nets sobre la opción de que el ex 76ers volviera en el quinto o sexto partido de la primera ronda de los Playoffs se hacen posibles. En cualquier caso, los de Steve Nash, con Kevin Durant y Kyrie Irving a la cabeza, están centrados en rascar una victoria de Boston esta próxima madrugada (1.00, hora española) para no irse a Nueva York con un inquietante 2-0 en la serie. Asimismo, esta noche Philadelphia y Toronto Raptors se ven las caras en el tercer choque de su serie (2.00, hora española) y Milwaukee Bucks y Chicago Bulls en el segundo (3.30, hora española).