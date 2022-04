Stephen Curry reta a Joel Embiid y Kevin Durant e Irving se la juegan

La paradoja del baloncesto actual es que el mejor tirador de todos los tiempos y propulsor del cambio en la NBA tal y como la conocíamos hasta su llegada, como es Stephen Curry, ha sucumbido en el galardón del MVP, un año más (este más merecido), ante tres jugadores grandes, como son los finalistas al trofeo Nikola Jokic, Joel Embiid y Giannis Antetokoumpo; ahora bien, lo que sí puede ser aún el base de Warriors es el mejor jugador de los Playoffs, ya que su equipo, junto a Sixers, parece de lo más convincente de este arranque de las rondas finales por el título.

Los de San Francisco volvieron a ganar a Denver Nuggets y de nuevo lo hicieron con una enorme renta (126-106) que hace pensar en un desenlace fulminante contra los de Colorado, a donde ahora viaja la serie. Con respecto al playmaker de La Bahía hay que decir que si en el primer partido reapareció y aportó (16), ayer se salió (34), destrozando desde todos los ángulos al equipo de un Jokic que navega solo en la pintura (26) y la creación de los de Michael Malone. La velocidad de juego californiana, su acierto desde el perímetro y su intensidad defensiva sobrepasan las capacidades de los inquilinos del Ball Arena. Y una solución a estos problemas resulta complicada.

De modo que en cierta forma Curry se toma su venganza contra uno de los aspirantes al Most Value Player y, junto al otro candidato, Joel Embiid, presenta su seria aspiración al anillo. Los Sixers también pusieron el 2-0 en su serie al ganar de nuevo a Toronto Raptors con The Process como el mejor de los suyos (31). Por su parte el tercer candidato el MVP y vigente mejor jugador de los pasados Playoffs, Giannis Antetokounmpo, quiere dejar encarrilada su eliminatoria ante los Chicago Bulls de DeMar DeRozan (mañana, 3.30, hora española), que de perder llegarán al United Center con una renta casi definitiva frente a todo un campeón, como es Milwaukee Bucks.



Nets y Grizzlies, contra las cuerdas

Quien no debe fallar es Memphis Grizzlies, que se vio superado en su cancha en el primer partido contra Minnesota Timberwolves y ahora necesitan un triunfo (2.30, hora española) para tomar oxígeno en su serie. Hay indicios, no obstante, de que los Ja Morant y compañía les puede entrar el vértigo de una, posiblemente hinchada, segunda plaza en la regular season.

El otro gran partido, quizá el mejor, de cuantos se juegan en este segundo asalto de los Playoffs es el segundo enfrentamiento entre Nets y Celtics. Los de Boston quieren poner el 2-0 para ir aliviados a Brooklyn, donde sufrirán, mientras que Kevin Durant y Kyrie Irving tendrán que tratar de sacar la victoria del Garden para aspirar a la segunda ronda. Dígase una cosa del choque (madrugada del miércoles al jueves, 1.00, hora española) todo lo que no sea ganar para uno de los dos equipos les mete en un problema gordo. Por su parte los Suns quieren acelerar hacia el final de su disputa ante Pelicans ganando en el segundo partido (4.00, hora española).