Dos bombas para Stephen Curry y Harden cambian el Oeste: LeBron, Jokic y Doncic tuercen el gesto

La agonía de Los Angeles Lakers empieza en LeBron James, al que el tiempo no parece importarle, pero cuya edad siembra, como no, dudas. Pero no acaba ahí. Los angelinos han llegado a su techo en Playoff en las dos últimas temporadas y sin grandes cambios -que en esta agencia libre lejos de mejorar han empeorado la plantilla- no se atisba que puedan romperlo. Se pensaba lo mismo de Golden State Warriors y Los Angeles Clippers, que han perdido jugadores importantes, sin embargo ambos equipos, para sonrisa de Stephen Curry y James Harden, sí cambian su destino.

Jugadores que amplían las posibilidades de Warriors

O al menos piensan hacerlo. Al paso por esta agencia libre de 2024, los del Chase Center ya han pescado con Buddy Hield, Kyle Anderson y De'Anthony Melton tras las salidas del equipo de Chris Paul, Klay Thompson y Kevon Looney. Lejos de lo que puedan parecer desde el pasado los últimos nombres, todo hace indicar que ya por los nuevos integrantes del equipo, Steve Kerr ha ganado. Pero hay más.

El siguiente de la lista

Otro nombre que podría sumarse a la plantilla californiana en próximas fechas ya está acercándose y no es un jugador cualquiera, sino un aporte extra tanto en anotación como en centímetros. Y es que el acercamiento de Lauri Markkanen y Warriors cada vez es más intenso, tanto que ya se ha fijado la cuota que tendrán que pagar, entre otros aspectos, en Mission Bay: Brandin Podziemski. Esta salida, en principio, es más que rentable para Curry y compañía a tenor de lo que ganarían, ya que además conservarían a Jonathan Kuminga, como informa ESPN.

De un golpe a un deseado

Y si en Warriors tratan de reconstruirse desde ver marchar nombres importantes de la liga, en Clippers hacen lo propio y Harden podría tener nuevo socio en Tyus Jones, el base que puede dar más seguridad al juego angelino. La información la apunta en HoopsHype, Michael Scotto, y sería un refuerzo más tras los fichajes de Derrick Jones, Kevin Porter y Mo Bamba.