USA se entera de la agencia libre de Lakers y Suns y no gusta a LeBron y Durant, Stephen Curry ríe

Mientras el Dream Team hace probaturas más o menos serias para lo que será, parece, su paseo por París en los próximos Juegos Olímpicos, mientras USA ha tenido que cambiar a uno de sus cromos de altura, Kawhi Leonard, por otro de menor talla, aunque portentoso, Derrick White, empiezan a sonar algunos de los planteamientos que asoman en dos de las franquicias más mediáticas, como son Los Angeles Lakers y Phoenix Suns y están lejos de ser ilusuonantes.

"We just want to win gold. Whatever that takes."



LeBron James and Steph Curry joined @Kristina_Pink after @usabasketball's win over Canada 🇺🇸 pic.twitter.com/S117PY4L2H