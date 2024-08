Ninguneo a Doncic, Jokic y Curry, la NBA adelanta a su nuevo MVP; Warriors, cerca del 20 del Draft

Después de seis temporadas en las que el baloncesto sigue moldeando un paradigma seguramente llevado a otro nivel por Stephen Curry y los Golden State Warriors -ese en el que el juego interior ha pasado a ser un arma secundaria de los equipos en favor de un perímetro que hace la diferencia-, donde el MVP ha sido ganado por jugadores muy altos y no siempre con buena mano, como es el caso de Giannis Antetokounmpo, la liga vuelve a ver a jugadores más bajitos como los determinantes, al menos en la 24/25.

Concretamente los pronósticos quitan de la ecuación a los tres últimos vencedores, como son The Alphabet (2), Nikola Jokic (3) y Joel Embiid y saca la cabeza por jugadores como Jayson Tatum y sobre todo a Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander, que es quien, a juicio de ESPN, se llevará el máximo galardón individual de la temporada regular en la mejor competición de baloncesto del mundo.

El citado medio de comunicación ha realizado una encuesta, una que también suele hacer con los nuevos jugadores de la liga, sobre quién será el mejor jugador del curso y, llevada a cabo esta sobre la opinión de entrenadores, ejecutivos y scouts, informa NBA Maniacs, habría sido el jugador de Oklahoma City Thunder, de 189 centímetros, el mejor posicionado para lograrlo. Recordemos que la temporada pasada el canadiense promedió 30.1 puntos por partido, 5,5 rebotes y 6,2 asistencias por partido, amén de ser el segundo en la carrera por detrás de Jokic, el vencedor. Esta misma encuesta no encumbra como mejor jugador del mundo ni a Steph Curry -más importante jugador (real) de París 2024, aunque el premio se lo llevara LeBron James- ni al mismo Luka Doncic, sino que señala a Jokic como el mejor libra por libra.

En el plano de incorporaciones, Golden State Warriors está evaluando a Bruno Caboclo como posible incorporación, decisión que se tomará en el equipo californiano este jueves, como informan fuentes procedentes del mismo pívot brasileño. Recordemos que el jugador fue elegido en 2014 por Toronto Raptors como número 20 del Draft y que Steve Kerr anda tras la pista de una pieza fuerte en la pintura.

When you lead your country to #Paris2024 🤩



Bruno Caboclo 🇧🇷 was named the TISSOT MVP at #FIBAOQT Riga 🌟 pic.twitter.com/LmPRPdqiXB