Draymond Green la vuelve a liar, como Harden, y Stephen Curry y Westbrook tienen el mismo problemón

La temporada de Golden State Warriors está siendo de lo más irregular, como su juego, de hecho, la única máxima en los californianos es el gran nivel de Stephen Curry, el cual sigue entre los favoritos al MVP de la temporada. Y en medio de los malos resultados está un Draymond Green al que le han llovido las críticas, sobre todo después de su expulsión ante los Wolves, en una trifulca contra Rudy Gobert; y sobre ello, vienen curvas.

Dudas en California, de norte a sur

Dos de los equipos más carismáticos de la Conferencia Oeste, como son los de La Bahia y Los Angeles Clippers están en una situación similar: pese a sus grandes plantillas no terminan de carburar y los líos internos les salpican. Eso sí, los dos consiguieron ganar en sus últimos duelos, ante San Antonio Spurs y Dallas Mavericks, respectivamente, y parece quieren dar la vuelta a su dinámica y mirar a zonas nobles de ese lado del charco. Pero para ello tendrán que superar el vértice de problemas que suponen para ellos Green y Harden.

El ala-pívot ha vuelto a saltar a la palestra por sus últimas declaraciones sobre la manida pelea con el pívot francés de los wolves, en donde no se arrepiente de lo sucedido pese a los cinco partidos de sanción recibidos: “no vivo mi vida con arrepentimiento. Saldré en defensa de uno de mis compañeros siempre que me encuentre en posición de hacerlo”, decía. Como ven, la actitud del jugador del Chase Center no va a cambiar, pero lo que sí esperan Curry y Steve Kerr es que les ayude a salir de su mala racha desde el gran fuerte del jugador de Míchigan, la defensa. Y ahí la estrella del equipo y el entrenador tiene trabajo.

Como el que tienen por delante los Tyronn Lue, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook y compañía con un Harden que desde que ha llegado a Los Ángeles ni ha rendido al nivel que se le presupone ni ha mejorado a un equipo que, de hecho, era más eficaz sin él sus filas. Así, que pueda cambiar esta situación depende de todas las partes y la victoria ante los tejanos quizá sea el punto de inflexión que necesitan en el Crypto.com.

Sea como fuere, décimo y undécimo, la temporada de Warriors y Clippers por ahora es muy decepcionante.