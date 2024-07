Durant con Embiid: el alero de los Phoenix calmó las aguas; lo de Lebron no fue para tanto

La nueva temporada de la NBA va a tener que esperar hasta septiembre por lo menos, algunos de los jugadores de la liga están con sus respectivas selecciones en los Juegos Olímpicos de París. El Team Estados Unidos es uno de los máximos candidatos para llevarse la presea dorada, pero tendrá que derrotar a rivales de peso para así ir en busca de la hazaña, la misma que busca Joel Embiid y compañía. El pívot de los Sixers vive su primera experiencia con el cuadro norteamericano y ya causó polémica.

El nacido en Camerún tuvo palabras para con Lebron James con respecto a su edad y el impacto del ‘King’ en la NBA en las últimas temporadas. El centro se ha caracterizado por decir las cosas directamente, lo ha hecho en más de una ocasión y por justa razón es querido por uno y odiados por otro. Tratándose del Team USA, el nacionalizado americano cuestionó de alguna forma el presente del alero de los Lakers, a diferencia de otros años en lo que va lucía mucho más joven y lideraba el campeonato.

Lo que dijo Embiid

Embiid fue tendencia por la entrevista que tuvo con The New York times. En el mencionado medio, Joel dijo de todo sobre James. ‘’No es el LeBron que era hace un par de años. Así que es una gran diferencia. Todo el mundo también te diría, y puedes comprobarlo por ti mismo, el atlético LeBron, dominante, que era un hace un par de años, no es el mismo que ahora’’. Además, el pívot no cerró su comentario, pues también dijo esto: ‘’creo que la gente se deja engañar por los nombres en el papel, pero esos nombres se han ido construyendo a lo largo de su carrera y ahora ya no son lo que solían ser’’.

Durant bajó los decibeles

Kevin Durant también disputa los Juegos Olímpicos con Estados Unidos, sigue de cerca la actualidad de Embiid y en febrero había hecho una confesión sobre Lebron James y su edad, diciendo que "todos somos diferentes a medida que envejecemos". Incluso, opinó que vería al ex Cleveland jugando hasta los 44 años, lo cual da a entender a estas alturas que resta importancia lo que dijo Embiid. "Pero lo que pasa con la grandeza es que te adaptas y encuentras maneras de seguir siendo efectivo. Y eso es lo que LeBron ha hecho a esa edad", comentó el hombre de los Suns.

Fans in Paris yell at Joel Embiid to give back his passport 😳



El de Philadelphia fue increpado

Embiid nació en Yaundé, Camerún, se nacionalizó francés para representar al país galo y al final optó por jugar por Estados Unidos. Esto no pasó desapercibido a más de uno, ya que se consideró hasta indignante que el jugador de los Philadelphia luche por un país con el que no le une relación alguna. Y tras la llegada del Team USA, un aficionado francés no se quedó callado y mientras veía pasar al basquetbolista de 2.11, le dijo que devuelva el pasaporte. Esto fue tomado en tono de burla para Joel, que solo decidió sonreír y subir al bus.