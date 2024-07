Otra vez Lebron James: el premio a la constancia del 'King'; esta vez en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos se acercan y las vibras son las más altas para el inicio de la festividad más importante que reúne a los mejores deportistas de todo el mundo. Como si fuera la misma NBA, el básquet en París 2024 no será la excepción, por la calidad de países participantes, así como de jugadores. Partiendo de esa premisa, el nombre Lebron James se asemeja a la gloria y al éxito que rodea a su vez al Team USA que parte como uno de los máximos candidatos para colgarse la presea dorada. Mientras tanto, la estrella de Los Ángeles Lakers se llevó una sorpresa previa a la inauguración.

El ex Miami Heat recibió las felicitaciones este último lunes tras anunciarse que será el abanderado del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos. El último salvador del cuadro americano ante Sudán del Sur sabe lo que es ganar con su combinado nacional, pero nunca llevar la bandera. Con 39 años y el ‘Dream Team’ que preparó, el nacido en Akron espera llevar al éxito a sus compañeros y los que lo apoyan en este ambicioso proyecto que hasta la fecha promete.

El Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense, y por votación de alrededor de 592 miembros del equipo, decidieron que Lebron James sea el abanderado. Es más, será el primer jugador NBA en hacerlo en sus cuartos Juegos Olímpicos. El ‘King’ no participó en las últimas dos ediciones, pero este viernes 27 de julio, en los alrededores del río Sena, el ex Cleveland Cavaliers podrá decir presente junto a 350 atletas.

