Durant, Harden, Embiid y Simmons recrudecen la relación Sixers-Nets

Desde que Joel Embiid triturará a Brooklyn Nets en el Barcalys Center, aún con James Harden en las filas neoyorkinas, y mandará fuera de la cancha a Kevin Durant y al equipo de Steve Nash, la enemistad no ha hecho más que crecer entre Sixers y Nets. Después, para más inri, Harden se fue a Philadelphia y Ben Simmons fue su gancho, acabando este último en Prospect Heights, aunque sin debutar. Pero es que ahora van saliendo a la luz más asuntos que no hacen sino acrecentar una rivalidad que puede tener guión de película en los Playoff.

Antes de nada, cabe decir que ninguno de los dos equipos está en su momento álgido; asunto, este, peligroso a las puertas de las rondas finales. Y como prueba, sendas derrotas, la de Sixers frente a uno de los peores conjuntos de la liga, Detroit Pistons (102-94); la de Nets, más digna, ante Milwaukee Bucks (119-120). Por ello los de Doc Rivers son cuartos y luchan por la segunda plaza, que podría dar con un choque frente a Nets, pendientes de ser el mejor o segundo mejor equipo de Play-in. No es descabellado pensar que pueden verse las caras.

Pero vayamos a las polémicas que han salido a la luz en base a sus estrellas, primero con la pareja Durant-Harden como protagonista. Aquí juega un papel importante Kyrie Irving, que ante su negación a vacunarse propicio el desagradado de La Barba y KD, que además se distanciaron entre sí con el tiempo; básicamente porque el ex de Houston habría roto su palabra de permanecer en Nets, como reveló Logan Murdock de The Ringer, mientras que Durántula agigantó su amistad con Irving. Después llegó el traspaso. Por su parte Embiid ha aireado su opinión sobre Simmons y su desencuentro con la hinchada sixer, que le llevó a Nueva York. A su juicio, por lo vertido en el podcast The Old Man and the Three de CBS, la afición no vio evolución en el juego del base lo que unido a la caída en Playoff de los de Pensilvania enfureció a la grada del Wells Fargo Center.

En definitiva, todos ellos tienen algo que decir y poseen cuentas pendientes, entre sí y contra el equipo contrario, por lo que si se ven en las eliminatorias por el título saltarán chispas.



Final y sí a Davis; con LeBron, veremos

Tal y como os hemos venido contando en Don Balón NBA, Los Angeles Lakers están jugando a un curioso y peligroso juego que les puede dejar sin Play-in, lo que sería catastrófico. Ayer cedieron frente a Utah Jazz (122-109) en un choque en el que Davis se reservó para el más transcendental que tienen esta madrugada ante un rival directo, Pelicans (4.30, hora española). En este partido sí estará La Ceja pero LeBron James es duda. El domingo esperan los Nuggets y preocupan en Los Ángeles los dos choques seguidos de los Spurs ante Blazers. Los deslices se van a pagar caros ya que en esta carrera a tres bandas entre los de Nueva Orleans, los angelinos y los tejanos no hay premio para el tercero; uno se irá de vacaciones anticipadas.