Durant, Irving y Simmons pletóricos con el refuerzo de Brooklyn Nets

Si hay un equipo que no ha tenido suerte con las lesiones estos últimos años en la NBA, esos son los Brooklyn Nets. Kevin Durant, su máxima estrella, ha sufrido varias molestias en su etapa en Nueva York, al igual que el segundo a bordo en importancia, Kyrie Irving. También tuvo problemas físicos el fichaje estrella de la temporada pasada Ben Simmons. Sin duda tres bajas muy sensibles que se han ido sucediendo en el tiempo, a las que también hay que sumar la de Joe Harris, un jugador muy importante para la franquicia neoyorquina que incluso llegó a ganar un concurso de triples a Stephen Curry en 2019.

A pesar de que el escolta estadunidense no tiene el mismo protagonismo que Durant, Irving o Simmons, igualmente es una pieza muy importante para Steve Nash. Una pieza con la que, por otro lado, el entrenador estadounidense no ha podido contar desde hace prácticamente un año. Desde que Joe Harris se lesionara en el tobillo en noviembre del año pasado, los Brooklyn Nets perdieron un tirador de garantías y vieron reducidas drásticamente sus opciones de competir por el anillo de la NBA. Sin embargo, para fortuna de Durant, Irving, Simmons y compañía, Joe Harris ya se ha conseguido recuperar y podría estar disponible para el debut de los Nets en la temporada regular el próximo miércoles contra los New Orleans Pelicans.

Así lo ha confirmado el propio escolta estadounidense en una rueda de prensa junto a su entrenador. Cabe recordar, por su parte, que durante el período en el que ha estado alejado de las pistas de baloncesto, Harris ha sufrido una auténtica odisea con dos operaciones incluidas para recuperarse de su lesión. Es por ello por lo que cabría esperar que su regreso con los Brooklyn Nets se produzca de manera progresiva, tal y como hiciera Steve Kerr con Klay Thompson la temporada pasada.

En este sentido, Joe Harris solo disputó 14 encuentros la temporada pasada, si bien fue suficiente para demostrar lo mucho que puede ayudar al equipo liderado por Kevin Durant, ya que en esos pocos partidos que disputó promedió un 46% de acierto desde la línea de tres. Sin duda alguna, unos datos que no hacen más que confirmar que Harris es uno de los mejores tiradores de la competición.

En estas condiciones, el tan ansiado regreso de Joe Harris supondrá una gran mejoría en los Brooklyn Nets que quieren reinar en la NBA de una vez por todas de la mano de Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons.